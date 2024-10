Calendario económico : Reunión de la FED 📢

La sesi贸n de hoy estar谩 dominada por la muy esperada decisi贸n de la Reserva Federal sobre los tipos, junto con la publicaci贸n de datos econ贸micos cruciales y los discursos de los bancos centrales. La聽Fed se enfrenta a una decisi贸n dif铆cil entre un recorte de medio punto o un movimiento m谩s modesto de un cuarto de punto, lo que marca su primera reducci贸n de tipos en m谩s de cuatro a帽os. Esta decisi贸n se produce despu茅s de mantener聽los tipos en un m谩ximo de 23 a帽os desde julio de 2023 y se produce s贸lo unas semanas antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Los principales funcionarios de la Fed han manifestado su apoyo a los recortes de tipos en medio de la desaceleraci贸n de la inflaci贸n, con el objetivo de evitar el da帽o econ贸mico de los costes de endeudamiento excesivamente altos. El ritmo de la flexibilizaci贸n sigue siendo una cuesti贸n clave. Un recorte de medio punto devolver铆a r谩pidamente los tipos a niveles normales, lo que podr铆a salvaguardar el mercado laboral. Sin embargo, se corre el riesgo de indicar una preocupaci贸n indebida sobre las perspectivas econ贸micas. Los recientes datos econ贸micos mixtos y las sensibilidades pol铆ticas a帽aden complejidad a la decisi贸n. Los inversores seguir谩n de cerca no solo la decisi贸n de la Fed, sino tambi茅n los datos de inflaci贸n del Reino Unido y la eurozona, las cifras de vivienda de Estados Unidos y los discursos de los funcionarios del聽BCE a lo largo del d铆a. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

