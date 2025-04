Calendario económico: solicitudes de subsidio por desempleo a la sombra de las negociaciones comerciales (24.04.2025)

La narrativa de la Casa Blanca respecto a los aranceles sigue desempeñando un papel central en el sentimiento del mercado, pero hoy también se publicarán datos relevantes para el posicionamiento de la Reserva Federal. Donald Trump declaró ayer que “Jerome Powell está cometiendo un error al no recortar las tasas de interés”, aunque la incertidumbre inflacionaria y un mercado laboral estable siguen respaldando la orientación actual de la política monetaria estadounidense. Dada la persistente tensión entre Trump y Powell, se prestará especial atención a los datos constantes sobre solicitudes de subsidio por desempleo, así como a nuevas declaraciones de miembros de la Fed. También se publicarán datos del mercado inmobiliario. En Europa, los focos estarán puestos en el índice Ifo de Alemania y un discurso del economista jefe del BCE, Philip Lane. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Economic calendar for today (convertido a GMT-4): 04:00 (GMT-4) – Alemania – Evaluación actual de la economía alemana (abril) Previsión: 88.5, Anterior: 85.7

04:00 (GMT-4) – Alemania – Índice Ifo de clima empresarial (abril) Previsión: 85.1, Anterior: 86.7

04:00 (GMT-4) – Alemania – Expectativas empresariales (abril) Previsión: 86.0, Anterior: 87.7

04:00 (GMT-4) – Polonia – Datos del mercado laboral (marzo) Tasa de desempleo: Previsión: 5.3 %, Anterior: 5.4 %

08:00 (GMT-4) – Alemania – Discurso del presidente del Bundesbank, Nagel

08:30 (GMT-4) – EE. UU. – Pedidos de bienes duraderos (marzo) Pedidos totales: 2.1 % m/m; Anterior: 0.9 % m/m Bienes duraderos núcleo: 0.3 % m/m; Anterior: 0.7 % m/m Bienes de capital no relacionados con defensa (excl. aeronáuticos): 0.2 % m/m; Anterior: 0.8 % m/m

08:30 (GMT-4) – EE. UU. – Pedidos de bienes de capital ex defensa (marzo) Previsión: 0.2 % m/m; Anterior: –0.3 % m/m

08:30 (GMT-4) – EE. UU. – Índice CFNAI (marzo) Anterior: 0.18

08:30 (GMT-4) – EE. UU. – Solicitudes de subsidio por desempleo Iniciales: Previsión: 222 K; Anterior: 215 K Continuas: Previsión: 1.880 M; Anterior: 1.888 M Promedio móvil de 4 semanas: 220.75 K

10:00 (GMT-4) – Zona euro – Discurso del economista jefe del BCE, Philip Lane

10:00 (GMT-4) – EE. UU. – Ventas de viviendas de segunda mano (marzo) Unidades: Previsión: 4.14 M; Anterior: 4.26 M Variación: –3.0 % m/m; Anterior: 4.2 % m/m

13:00 (GMT-4) – EE. UU. – Subasta de bonos del Tesoro a 7 años Rendimiento anterior: 4.233 %

14:00 (GMT-4) – EE. UU. – Datos del PIB Nowcast de la Fed de Atlanta (1T): Previsión: –2.2 %; Anterior: –2.2 %

16:30 (GMT-4) – EE. UU. – Hoja de balance de la Reserva Federal Anterior: 5.727 B Saldo en la Reserva Federal de Kansas: 3.280 T

18:00 (GMT-4) – EE. UU. – Discurso del presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari

