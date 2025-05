El oro cae un 1,4 % 📉

El oro cierra la semana a la baja en medio del optimismo en Wall Street 馃椊 La falta de avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania no ayud贸 El oro termina la semana con ca铆das, mientras persiste la demanda por activos de riesgo y el S&P 500 se encamina a cerrar otra semana en positivo en Wall Street. La ausencia de un alto el fuego negociado entre Ucrania y Rusia en Estambul no ha impulsado al alza el precio del oro, que permanece por debajo de los 3.200 d贸lares por onza. El oro registr贸 hoy una ca铆da cercana al 1,7 %, y junto con la plata, que retrocede un 1,3 %, contrasta con las alzas observadas en los mercados burs谩tiles. Oro (H1) En el gr谩fico horario, se observa que el oro no logr贸 mantenerse por encima del retroceso de Fibonacci del 38,2 % correspondiente a la tendencia bajista iniciada el 6 de mayo. La zona clave de resistencia de corto plazo se ubica actualmente en los 3.250 d贸lares, nivel determinado por reacciones previas del precio y dicho retroceso de Fibonacci. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Fuente: xStation5 A pesar del sentimiento mixto en el sector tecnol贸gico, se observa crecimiento en el sector salud y farmac茅utico, con Eli Lilly y United Health Group destac谩ndose. En contraste, el gigante de los semiconductores Applied Materials (Applied Materials Inc., AMAT) registra una ca铆da cercana al 6 % tras la publicaci贸n de sus resultados. 聽 Source: xStation5

