Las acciones de Quantum Computing suben un 36 % tras su informe del primer trimestre 📈

Las acciones de la empresa Quantum Computing, del sector de la computaci贸n cu谩ntica y las ciencias de la computaci贸n, registran hoy un alza del 36 % tras superar las expectativas de beneficio neto y reportar un aumento significativo de su posici贸n de efectivo, lo que le otorga m谩s margen temporal para alcanzar una rentabilidad plena y sostenida. El beneficio por acci贸n fue de 11 centavos , superando la estimaci贸n consensuada de una p茅rdida de 7 centavos .

, superando la estimaci贸n consensuada de una . Los ingresos totalizaron 39.000 d贸lares , por debajo de lo esperado ( 100.000 d贸lares ), aunque representan un incremento interanual del 44,44 % .

, por debajo de lo esperado ( ), aunque representan un incremento interanual del . El efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del trimestre ascendieron a 166,4 millones de d贸lares , lo que supone un aumento interanual de 87,5 millones .

, lo que supone un . El total de activos se situ贸 en 242,5 millones de d贸lares .

. La empresa anunci贸 avances operativos y financieros significativos en el primer trimestre.

Complet贸 la construcci贸n de su planta de fabricaci贸n de chips fot贸nicos cu谩nticos en Tempe, Arizona .

en . La instalaci贸n est谩 dise帽ada para atender la creciente demanda de chips fot贸nicos de niobato de litio en capa delgada (TFLN, por sus siglas en ingl茅s), y durante el periodo se anunci贸 su quinto pedido. Las acciones de Quantum Computing Inc. (QUBT) en el mercado estadounidense a煤n se encuentran un 50 % por debajo de sus m谩ximos del cuarto trimestre de 2024, cuando todo el sector cu谩ntico experiment贸 una fuerte alza impulsada por declaraciones de Google. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "