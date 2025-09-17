Calendario económico: todas las miradas puestas en la Fed

El calendario económico de hoy parece repleto, pero para la mayor parte del mercado solo hay un evento: la decisión sobre los tipos de interés de la Fed.
Los mercados llevan semanas descontando un recorte de 25 puntos básicos, por lo que hoy la atención se centrará en la rueda de prensa de Jerome Powell, que determinará las expectativas de los inversores sobre una mayor flexibilización monetaria en EE. UU. Curiosamente, un recorte inesperado de 50 puntos básicos podría, paradójicamente, parecer agresivo, especialmente si el lenguaje de Powell sugería un único ajuste "precautorio" para afrontar un equilibrio difícil o riesgos.
La Fed no será el único punto destacado del banco central. El Banco de Canadá también anuncia hoy su decisión sobre los tipos, ante una inflación actualmente moderada y un mercado laboral inusualmente débil. La moderada volatilidad en los mercados de divisas y renta variable también podría verse afectada por la publicación de hoy de la inflación de la eurozona y los datos de vivienda de EE. UU. En cuanto a las materias primas, es probable que el informe de la EIA genere revuelo.
Calendario Económico de Hoy:
08:00– Datos de inflación de agosto en el Reino Unido:
- IPC: actual: 3,8 % interanual; previsión: 3,8 % interanual; anterior: 3,8 % interanual
- IPC: actual: 0,3 % intermensual; previsión: 0,3 % intermensual; anterior: 0,1 % intermensual
09:30– Eurozona – Discurso de la presidenta del BCE, Lagarde
11:00 – Datos de inflación de agosto en la eurozona:
- IPC: previsión: 2,1 % interanual; anterior: 2,0 % interanual
- IPC: previsión: 0,2 % intermensual; anterior: 0,0 % intermensual
- IPC subyacente: previsión: 2,3 % interanual; anterior: 2,3 % interanual
- IPC subyacente: previsión: 0,3 % intermensual; Previo: -0,2 % intermensual
- IPCA excluyendo energía y alimentos: pronóstico: 2,3 % interanual; previo: 2,4 % interanual
- IPCA excluyendo energía y alimentos: pronóstico: 0,3 % intermensual; previo: -0,1 % intermensual
14:30– Datos de vivienda y construcción en EE. UU. de agosto:
- Inicio de construcción de viviendas: previo: 5,2 % intermensual
- Permisos de construcción: previo: -2,2 % intermensual
14:30– Canadá – Compras de valores extranjeros canadienses de julio: previo: 9.040 millones
15:45– Canadá – Declaración del Banco de Canadá
15:45– Canadá – Decisión sobre tipos de interés: pronóstico: 2,50 %; 2,75% anterior
16:30 – Canadá – Conferencia de prensa del Banco de Canadá
16:30– Informe de la EIA de EE. UU.:
- Inventarios de gasolina: 1,458 millones anterior
- Inventarios de gasóleo para calefacción: 0,266 millones anterior
- Utilización semanal de refinerías – EIA (t/t): 0,6% anterior
- Producción de crudo por refinerías – EIA (t/t): -0,051 millones anterior
- Importaciones de crudo: 0,668 millones anterior
- Inventarios de crudo: pronóstico de 1,400 millones; Anterior: 3,939 millones
- Producción de combustibles destilados: anterior: -0,024 millones
- Existencias semanales de destilados – EIA: anterior: 4,715 millones
- Producción de gasolina: anterior: -0,285 millones
- Inventarios de crudo en Cushing: anterior: -0,365 millones
17:30– Datos del PIB de EE. UU.:
- Predicción de la Reserva Federal de Atlanta (T3): pronóstico: 3,4 %; anterior: 3,4 %
19:00– Alemania – Discurso del presidente del Bundesbank, Nagel
20:00– EE. UU. – Proyecciones económicas del FOMC
20:00– EE. UU. – Declaración del FOMC
20:00– EE. UU. – Decisión sobre los tipos de interés para diciembre: pronóstico: 4,25 %; anterior: 4,50 %
20:30– EE. UU. – Rueda de prensa de Jerome Powell
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "