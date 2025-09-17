Calendario económico: todas las miradas puestas en la Fed

El calendario económico de hoy parece repleto, pero para la mayor parte del mercado solo hay un evento: la decisión sobre los tipos de interés de la Fed.

Los mercados llevan semanas descontando un recorte de 25 puntos básicos, por lo que hoy la atención se centrará en la rueda de prensa de Jerome Powell, que determinará las expectativas de los inversores sobre una mayor flexibilización monetaria en EE. UU. Curiosamente, un recorte inesperado de 50 puntos básicos podría, paradójicamente, parecer agresivo, especialmente si el lenguaje de Powell sugería un único ajuste "precautorio" para afrontar un equilibrio difícil o riesgos.

La Fed no será el único punto destacado del banco central. El Banco de Canadá también anuncia hoy su decisión sobre los tipos, ante una inflación actualmente moderada y un mercado laboral inusualmente débil. La moderada volatilidad en los mercados de divisas y renta variable también podría verse afectada por la publicación de hoy de la inflación de la eurozona y los datos de vivienda de EE. UU. En cuanto a las materias primas, es probable que el informe de la EIA genere revuelo.

Calendario Económico de Hoy:



08:00– Datos de inflación de agosto en el Reino Unido:

IPC: actual: 3,8 % interanual; previsión: 3,8 % interanual; anterior: 3,8 % interanual

IPC: actual: 0,3 % intermensual; previsión: 0,3 % intermensual; anterior: 0,1 % intermensual

09:30– Eurozona – Discurso de la presidenta del BCE, Lagarde

11:00 – Datos de inflación de agosto en la eurozona:

IPC: previsión: 2,1 % interanual; anterior: 2,0 % interanual

IPC: previsión: 0,2 % intermensual; anterior: 0,0 % intermensual

IPC subyacente: previsión: 2,3 % interanual; anterior: 2,3 % interanual

IPC subyacente: previsión: 0,3 % intermensual; Previo: -0,2 % intermensual

IPCA excluyendo energía y alimentos: pronóstico: 2,3 % interanual; previo: 2,4 % interanual

IPCA excluyendo energía y alimentos: pronóstico: 0,3 % intermensual; previo: -0,1 % intermensual

14:30– Datos de vivienda y construcción en EE. UU. de agosto:

Inicio de construcción de viviendas: previo: 5,2 % intermensual

Permisos de construcción: previo: -2,2 % intermensual

14:30– Canadá – Compras de valores extranjeros canadienses de julio: previo: 9.040 millones

15:45– Canadá – Declaración del Banco de Canadá

15:45– Canadá – Decisión sobre tipos de interés: pronóstico: 2,50 %; 2,75% anterior

16:30 – Canadá – Conferencia de prensa del Banco de Canadá

16:30– Informe de la EIA de EE. UU.:

Inventarios de gasolina: 1,458 millones anterior

Inventarios de gasóleo para calefacción: 0,266 millones anterior

Utilización semanal de refinerías – EIA (t/t): 0,6% anterior

Producción de crudo por refinerías – EIA (t/t): -0,051 millones anterior

Importaciones de crudo: 0,668 millones anterior

Inventarios de crudo: pronóstico de 1,400 millones; Anterior: 3,939 millones

Producción de combustibles destilados: anterior: -0,024 millones

Existencias semanales de destilados – EIA: anterior: 4,715 millones

Producción de gasolina: anterior: -0,285 millones

Inventarios de crudo en Cushing: anterior: -0,365 millones

17:30– Datos del PIB de EE. UU.:

Predicción de la Reserva Federal de Atlanta (T3): pronóstico: 3,4 %; anterior: 3,4 %

19:00– Alemania – Discurso del presidente del Bundesbank, Nagel

20:00– EE. UU. – Proyecciones económicas del FOMC

20:00– EE. UU. – Declaración del FOMC

20:00– EE. UU. – Decisión sobre los tipos de interés para diciembre: pronóstico: 4,25 %; anterior: 4,50 %

20:30– EE. UU. – Rueda de prensa de Jerome Powell