Calendario semanal de mercados (08.09.2025 - 12.09.2025)

Los mercados internacionales arrancan la segunda semana de septiembre con un tono cauto, después de que los datos de empleo en EE.UU. sorprendieran a la baja por segundo mes consecutivo. La creación de apenas 22.000 nóminas y la subida del desempleo a 4,3% reforzaron las apuestas de que la Fed aplicará tres recortes de tasas de 25 pb de aquí a diciembre.

El foco estará en los datos de inflación en EE.UU. (PPI miércoles, CPI jueves), que marcarán el margen de acción de la Fed, y en la decisión de política monetaria del BCE (jueves), donde Christine Lagarde podría mantener tasas en 2% pero con un tono más dovish.

En Asia, la renuncia del primer ministro japonés Shigeru Ishiba tras la derrota electoral de julio debilitó al yen y a los bonos a largo plazo, aunque el acuerdo arancelario con EE.UU. que reduce impuestos a los autos del 25% al 15% dio algo de soporte al sector exportador.

Materias primas

La OPEP+ sorprendió con un aumento de producción a partir de octubre, lo que generó volatilidad antes de estabilizar al Brent en 66,5 USD/barril. El oro, en cambio, sigue firme en máximos de 3.600 USD/onza, impulsado por las compras del Banco Popular de China, que acumula reservas de oro por décimo mes consecutivo en un movimiento de diversificación lejos del dólar.

América Latina

En Chile, la inflación de agosto se mantuvo en 4,0% interanual y la balanza comercial mostró un superávit de 910 millones de dólares. El Banco Central decide tasas este martes (se espera mantención en 4,75%) y el miércoles se publicarán las actas monetarias. En México, la inflación de agosto se ubicó en 3,5% anual, mientras que las exportaciones y la producción automotriz superaron expectativas. El jueves se conocerá la producción industrial de julio. En Colombia, la confianza del consumidor se mantuvo estable, en terreno positivo pero sin avances significativos. En Perú, la atención estará en la decisión de tasas del BCR (jueves) y en el PIB de julio (lunes próximo), con previsiones de crecimiento sobre el 4%.

El panorama regional se ve condicionado por Argentina, donde los bonos en dólares se desplomaron tras la derrota de Javier Milei en las elecciones provinciales de Buenos Aires. Los títulos a 2035 cayeron a 56,09 centavos, con rendimientos al 12,6%, reflejando la creciente incertidumbre sobre la continuidad de las reformas y el acceso a financiamiento externo.

Agenda macroeconómica (GMT-4)

Lunes 8 de septiembre

01:50 → Japón, PIB 2T

07:00 → Chile, inflación (ago)

07:00 → Chile, balanza comercial (ago)

08:00 → Alemania, producción industrial (jul)

Martes 9 de septiembre

08:00 → México, inflación (ago)

08:00 → México, exportaciones e importaciones automotrices (ago)

08:00 → México, reservas internacionales

18:00 → Chile, decisión de tasas del BCCh

Miércoles 10 de septiembre

03:30 → China, IPC (ago)

07:30 → Chile, actas de política monetaria

11:00 → Colombia, confianza del consumidor (ago)

02:30 → EE.UU., PPI (ago)

Jueves 11 de septiembre

02:15 → Eurozona, decisión del BCE

02:30 → EE.UU., IPC (ago)

02:45 → Eurozona, conferencia de Lagarde

08:00 → México, producción industrial (jul)

08:30 → EE.UU., solicitudes de desempleo

19:00 → Perú, decisión de tasas del BCR

19:00 → Perú, balanza comercial (jul)

Viernes 12 de septiembre

04:00 → EE.UU., confianza del consumidor (U. Michigan, sep)

08:00 → Alemania, Francia y España, IPC (ago)

