Dólar hoy: el peso mexicano avanza en medio de la entrega del Paquete Económico 2026 y expectativas sobre la Fed

El peso mexicano inició la semana con una ligera ganancia frente al dólar, avanzando un 0.2% en la sesión. El tipo de cambio se movió en un rango entre 18.73 y 18.62, cotizando en torno a 18.66 al momento de la publicación. El comportamiento estuvo marcado por la cautela de los inversionistas que esperan mañana los datos de inflación de agosto y del sector automotriz, ambos con potencial de generar volatilidad adicional en el mercado cambiario.

Paquete Económico 2026: señales de continuidad y disciplina

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó oficialmente el Paquete Económico 2026, un documento clave que traza las líneas de política fiscal para el próximo año. Entre sus elementos más relevantes destacan:

Ausencia de nuevos impuestos y reafirmación de que no habrá reforma fiscal, lo que busca dar certidumbre a los inversionistas y al sector privado.

Refuerzo del gasto social, con prioridad en la Pensión del Bienestar , Pensión Mujeres Bienestar y programas educativos.

Último apoyo a Pemex , ya que el Gobierno plantea que para 2027 la petrolera será autosuficiente en el pago de su deuda.

Mayor recaudación vía eficiencia aduanera y combate a la evasión fiscal, en especial contra los llamados factureros.

Criterios de política económica actualizados, que incluyen proyecciones de crecimiento, inflación, tipo de cambio y precio de la mezcla mexicana de petróleo.

El hecho de que Morena y aliados cuenten con mayoría en ambas cámaras elimina riesgos políticos para la aprobación, lo que aporta estabilidad a los mercados financieros locales.

El paquete refuerza la idea de que el Gobierno mantendrá un marco macroeconómico estable, aunque persisten dudas sobre el impacto fiscal de seguir apoyando a Pemex en 2025-2026.

Contexto internacional: Fed en el centro de la atención

En el frente externo, el dólar se debilita a nivel global ante la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) reduzca la tasa de interés en 25 puntos base este mes. La probabilidad de este recorte se disparó tras un débil reporte laboral en EE.UU., que confirmó la desaceleración del mercado de trabajo. La atención se centra ahora en los datos de inflación (CPI y PPI) de esta semana, que definirán el tono de la decisión de política monetaria.

Adicionalmente, las expectativas de inflación del consumidor estadounidense a un año subieron a 3.2% en agosto, su nivel más alto en tres meses, lo que añade presión sobre la Fed para actuar con cautela en sus próximos movimientos.

Análisis técnico del dólar en México

El USD/MXN mantiene un rango entre 18.62 y 18.73, con soporte inmediato en 18.60 y un nivel clave en 18.45, mientras que las resistencias se ubican en 18.75 y 18.90. La tendencia de corto plazo se mantiene bajista siempre que el precio opere por debajo de 18.75, con potencial de ruptura hacia 18.40 si la presión continúa. Por el contrario, un quiebre por encima de 18.75 reabriría el camino hacia la zona de 19.00, especialmente si los datos de inflación de México sorprenden al alza.

Fuente: xStation5.

