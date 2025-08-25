Calendario semanal de mercados: agenda macroeconómica, resultados de Nvidia y tensiones geopolíticas

Los mercados internacionales inician la última semana de agosto con un tono optimista tras el discurso de Jerome Powell en Jackson Hole, que abrió la puerta a un recorte de tasas de 25 pb en septiembre. El giro más moderado de la Fed debilitó al dólar, impulsó los activos de riesgo y elevó la probabilidad de que se materialicen hasta tres recortes acumulados hacia fin de año.
La agenda económica internacional estará dominada por los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. (martes), las actas del BCE (jueves), la publicación de los datos de inflación en Japón y Europa (viernes) y el PCE estadounidense, el termómetro favorito de la Fed para medir la inflación.
En América Latina, la atención estará en los datos de Chile, que publicará el viernes cifras de producción industrial, manufactura, ventas minoristas y desempleo, además del IMACEC de julio el lunes 1 de septiembre. Por su parte, México presentará datos de cuenta corriente, balanza comercial, desempleo y balance fiscal a lo largo de la semana, mientras que Colombia entregará indicadores de confianza empresarial, desempleo y producción de cemento. En contraste, Perú no tendrá publicaciones económicas relevantes durante este período.
Resultados corporativos: Nvidia en la mira
En el frente empresarial, la temporada de resultados entra en su recta final, pero todavía quedan informes clave. El mercado se enfocará en el reporte de Nvidia (miércoles, tras el cierre), considerado el último gran evento de la temporada de las “Mag7”. Los analistas esperan ingresos cercanos a 30.000 millones de dólares y un EPS de 0,64 dólares, aunque persisten riesgos ligados a la caída de la demanda en China, las restricciones de exportación y la competencia con AMD e Intel.
Además, se publicarán los resultados de PDD Holdings, Abercrombie & Fitch, Dell Technologies y Alibaba, compañías relevantes tanto por su exposición al consumo como por su peso en el comercio digital global.
Geopolítica: tensiones persistentes
La guerra en Ucrania sigue siendo un factor de riesgo para los mercados. Moscú intensificó los ataques con drones y misiles en agosto, lo que aumenta la incertidumbre de cara a una eventual reunión entre Putin y Zelensky. En este contexto, las acciones del sector de defensa en EE.UU. han seguido superando al S&P 500 en 2025, reflejando el aumento del gasto militar en Occidente.
Agenda macroeconómica (GMT-4)
Lunes 25 de agosto
- 00:45 → Nueva Zelanda, ventas minoristas 2T
- 10:50 → México, cuenta corriente 2T
Martes 26 de agosto
- 03:30 → Australia, actas de la reunión del RBA
- 10:30 → EE.UU., pedidos de bienes duraderos
- 12:00 → EE.UU., confianza del consumidor (Conference Board)
- 12:00 → EE.UU., índice regional de la Fed de Richmond
- 18:40 → EE.UU., inventarios de crudo API
Miércoles 27 de agosto
- 08:00 → México, balanza comercial (julio)
- 11:00 → Colombia, confianza empresarial (julio)
- 12:30 → EE.UU., inventarios de petróleo DOE
Jueves 28 de agosto
- 03:00 → Suiza, PIB 2T
- 07:30 → Eurozona, actas del BCE
- 08:00 → México, tasa de desempleo (julio)
- 10:30 → EE.UU., solicitudes de desempleo
- 10:30 → EE.UU., PIB 2T (preliminar)
- 12:30 → EE.UU., inventarios de gas natural
Viernes 29 de agosto
- 00:50 → Japón, inflación de Tokio, desempleo y ventas minoristas
- 02:45 → Francia, IPC
- 03:00 → España, IPC
03:55 → Alemania, tasa de desempleo
- 05:00 → Eurozona, IPC armonizado
- 09:00 → Chile, producción industrial (julio)
- 09:00 → Chile, producción manufacturera (julio)
- 09:00 → Chile, ventas minoristas (julio)
- 09:00 → Chile, tasa de desempleo (julio)
- 08:00 → México, balance fiscal (julio)
- 11:00 → Colombia, tasa de desempleo (julio)
- 15:00 → Colombia, producción de cemento (julio)
- 10:30 → EE.UU., inflación PCE (julio)
- 12:00 → Canadá, PIB 2T
- 14:00 → EE.UU., confianza consumidor (U. Michigan)
Publicaciones corporativas destacadas
- Lunes 25 de agosto: PDD Holdings
- Martes 26 de agosto: Okta, MongoDB
- Miércoles 27 de agosto: Nvidia, Abercrombie & Fitch, Snowflake, NetApp, Crowdstrike, HP
- Jueves 28 de agosto: Dell, Ulta Beauty, Autodesk, Marvell, Affirm, Delivery Hero, Dollar General, Pernod Ricard
- Viernes 29 de agosto: Alibaba
