Calma en los mercados financieros

El viernes, las bolsas de Europa, Estados Unidos y Asia registraron en su mayoría avances, y hoy se extienden, principalmente en China. Las acciones chinas, al menos por el momento, no pierden la esperanza de nuevas ayudas economicas. En una conferencia de prensa el sábado, China dio pocos detalles sobre nuevos estímulos a la economía, lo que fue una ligera decepción. Aún así, el regulador financiero dice que reducirá los costes de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas. Es probable que las políticas económicas y regulatorias implementadas por el gobierno chino estén teniendo un impacto diferenciado en las empresas que componen cada índice. Por ejemplo, medidas de estímulo o relajación de las regulaciones podrían estar beneficiando más a las empresas de China continental, mientras que otras políticas podrían estar afectando negativamente a las empresas de Hong Kong. Estados Unidos celebra hoy el Día de Colón, por lo que el mercado de bonos estará cerrado, pero el mercado de valores permanecerá abierto como de costumbre. En Canadá, por su parte, celebramos el Día de Acción de Gracias. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Eventos macroeconómicos seleccionados para hoy: Los futuros apuntan a una apertura mixta para la sesión de efectivo en Europa. El calendario económico de hoy no contiene muchas lecturas macro que puedan aumentar la volatilidad observada en los mercados. Por otra parte, al mediodía los inversores escucharán varios discursos de los banqueros de la Fed. Sin embargo, al mediodía, los inversores centrarán su atención en las declaraciones de los banqueros de la Fed por la tarde. 08:30 am - Suiza, inflación del IPP de septiembre. Anteriormente: -0,2 % interanual.

02:00 pm - EE. UU., discurso de la Fed en Kashkari.

08:00 pm - EE. UU., discurso de la Fed en Waller.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "