¿Canadá ha entendido mal el lenguaje de Trump? El USDCAD prueba el nivel de soporte

El tipo de cambio del USDCAD está cediendo parte de sus beneficios matinales y está probando la media móvil exponencial de 30 períodos (EMA30, violeta claro) tras una declaración del director del Consejo Económico Nacional (NEC) dentro de la Oficina Ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos. "Canadá parece haber entendido mal el lenguaje de la orden ejecutiva de Trump", enfatizó Kevin Hassett en su entrevista con CNBC. Según el presidente del NEC, las discusiones sobre los aranceles están progresando positivamente, y las autoridades canadienses y mexicanas tienen previsto reunirse hoy con el presidente Trump para tratar el tema. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En la reacción inicial, los mercados interpretaron las palabras de Hassett como una posible señal para reducir la presión a la baja sobre el dólar canadiense. Sin embargo, poco después, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, anunció que ante 25 aranceles, cancelaría un contrato de 100 millones de dólares con el proyecto Starlink de Elon Musk. Las caídas del USDCAD se revirtieron tras la declaración de Ford. Fuente: xStation5

