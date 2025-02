Chevron anuncia importantes recortes de empleo

Chevron ha anunciado una significativa reducción de personal, afectando aproximadamente al 15-20% de sus empleados, lo que equivale a unos 6,000-8,000 puestos de trabajo. Según representantes de la empresa, esta medida forma parte de una estrategia de reducción de costos enfocada en mejorar la generación de flujo de caja, más que una señal de dificultades financieras. En los últimos dos años, Chevron se ha centrado fuertemente en aumentar la rentabilidad para los accionistas. La compañía ha ejecutado recompras de acciones por $30,000 millones, reduciendo su número de acciones en circulación en aproximadamente 10%. Además, desde 2020, Chevron ha acelerado su tasa de crecimiento de dividendos, y con el dividendo trimestral actual de $1.71 por acción, la rentabilidad por dividendo se sitúa en 4.4%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El precio de las acciones de Chevron cayó ligeramente alrededor de un 1.6% tras el anuncio. Como resultado, el precio se acercó a la zona de soporte en $155. Una línea de tendencia que conecta mínimos previos sugiere un soporte más sólido en $151, reforzado por el límite superior del rango de consolidación de octubre de 2024. El precio de las acciones de Chevron cayeron ligeramente, alrededor de un 1,6%, tras el anuncio. Como resultado, el precio se acercó a la zona de soporte de 155 dólares. Una línea de tendencia que conecta los mínimos locales anteriores sugiere un soporte más fuerte en 151 dólares, reforzado aún más por el límite superior del rango de consolidación de octubre de 2024. Fuente: xStation

