Chevron y Exxon Mobile baten las expectativas del mercado 📄

Chevron inform贸 resultados para el tercer trimestre de 2024 de 4,5 mil millones de d贸lares ($2,48 por acci贸n), por debajo de los $6,5 mil millones ($3,48 por acci贸n) del mismo trimestre del a帽o pasado. Esta ca铆da ha sido impulsada por m谩rgenes m谩s bajos en las ventas de productos refinados, menores perforaciones y la ausencia de efectos fiscales y cambiarios favorables del a帽o anterior. Sin embargo, la compa帽铆a entreg贸 un r茅cord en efectivo a los accionistas, distribuyendo 7,7 mil millones de d贸lares a trav茅s de dividendos y recompras de acciones. El CEO Mike Wirth enfatiz贸 los logros estrat茅gicos de Chevron, incluyendo el inicio de proyectos clave en el Golfo de M茅xico de EE. UU., que se proyecta que aumentar谩n la producci贸n a 300,000 barriles de petr贸leo equivalente neto por d铆a para 2026. La producci贸n en la Cuenca P茅rmica estableci贸 otro r茅cord, contribuyendo a un aumento del 7% en la producci贸n neta equivalente de petr贸leo a nivel mundial con respecto al a帽o pasado. Chevron tambi茅n est谩 optimizando su cartera con una venta de activos canadienses por $6.5 mil millones y planea deshacerse de $10-15 mil millones de activos no esenciales para 2028. Los esfuerzos de reducci贸n de costes de la compa帽铆a apuntan a lograr 2-3 mil millones en ahorros estructurales para 2026. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Chevron sube un 2,20% en las operaciones previas a la apertura hasta alcanzar los 152 d贸lares por acci贸n. Resultados de Chevron BPA ajustados: $2,51 (estimaci贸n: $2,40) Ingresos y otros: $50,67 mil millones (estimaci贸n: $49,34 mil millones) Ingresos de Upstream: $4,59 mil millones (estimaci贸n: $4,35 mil millones) Ingresos de Downstream: $595 millones Flujo de efectivo de las operaciones: $9,78 mil millones Producci贸n mundial: 3,364 mil barriles de petr贸leo equivalente por d铆a (estimaci贸n: 3,278 mboe/d) 聽 聽 聽 Exxon Mobil inform贸 de unos s贸lidos resultados en el tercer trimestre de 2024 de 8.6 mil millones de d贸lares, o 1.92 d贸lares por acci贸n, impulsadas por una alta eficiencia operativa y ahorros de costes. La compa帽铆a logr贸 una producci贸n r茅cord de l铆quidos de 3.2 millones de barriles por d铆a, la m谩s alta en m谩s de 40 a帽os, y aument贸 significativamente las ventas de productos de alto valor. En lo que va del a帽o, Exxon ha generado ganancias de 26.1 mil millones a pesar de enfrentar vientos en contra por m谩rgenes de refinaci贸n m谩s d茅biles y precios del gas natural en comparaci贸n con los niveles elevados del a帽o pasado. El director ejecutivo Darren Woods enfatiz贸 la transformaci贸n de toda la empresa, que ha reforzado su rentabilidad y ha resultado en ahorros de costos estructurales de $11.3 mil millones desde 2019. Exxon tambi茅n anunci贸 un aumento del 4% en su dividendo trimestral, lo que marca 42 a帽os consecutivos de crecimiento de dividendos. El desempe帽o upstream se vio reforzado por la producci贸n r茅cord de los activos en Guyana y la Cuenca P茅rmica. Sin embargo, la empresa enfrent贸 desaf铆os por desinversiones de activos no estrat茅gicos y mayores gastos de depreciaci贸n Exxonmobil sube un 1,45% en las operaciones previas a la apertura a 118,45 d贸lares por acci贸n. 聽 Resultados de Exxon Mobil BPA: $1,92 (estimaci贸n: $1,87) Ingresos totales y otros: $90.028 millones (estimaci贸n: $87.150 millones) Producci贸n: 4.582 mil barriles equivalentes de petr贸leo por d铆a (estimaci贸n: 4.522 KOEBD) Rendimiento de la refiner铆a: 3.985 mil barriles por d铆a (estimaci贸n: 3.871 kbd) Gastos de capital para todo el a帽o: se proyectan en aproximadamente $28 mil millones (estimaci贸n: $24.8 mil millones) Gastos corporativos y financieros del cuarto trimestre: se espera que est茅n entre $300 millones y $500 millones 聽 聽 聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "