Chile en la mira: incertidumbre global y decisión del Banco Central presionan al peso

El tipo de cambio en Chile inició la jornada con una marcada apreciación del dólar, superando los 960 pesos, impulsado por una combinación de factores externos e internos que elevan la presión sobre el peso chileno. Impulso global del dólar La fortaleza del dólar estadounidense se consolidó tras el anuncio de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa, lo que redujo la incertidumbre en los mercados internacionales. Este pacto ha sido interpretado como una señal positiva que podría allanar el camino para un entendimiento más amplio con China, en el contexto de la próxima reunión en Estocolmo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Además, los rumores sobre una tregua comercial de 90 días entre Washington y Pekín han reforzado la demanda global por dólares, lo que ha repercutido directamente en las divisas emergentes, provocando caídas en monedas como el peso chileno. Factores locales: expectativa por el Banco Central En el plano interno, los inversionistas están a la espera de la decisión de política monetaria del Banco Central de Chile, lo que ha generado un entorno de mayor volatilidad. La incertidumbre sobre el tono que adoptará el ente emisor ha contribuido a debilitar aún más al peso, amplificando el impacto de los factores internacionales. Escenario técnico y proyecciones El gráfico muestra una clara ruptura alcista con objetivos de extensión de Fibonacci en torno a los 973 y 985 pesos, lo que sugiere que, de mantenerse los catalizadores actuales, el tipo de cambio podría seguir escalando. Claves del movimiento: Acuerdo comercial entre EE.UU. y Europa reduce riesgos globales.

Expectativas de mejora en relaciones EE.UU.-China elevan demanda de dólares.

Mercado chileno atento al Banco Central y posible cambio en la tasa.

Volatilidad y debilidad del peso aumentan proyecciones de alza hacia 970. El contexto macroeconómico global, sumado a la sensibilidad local ante decisiones monetarias, podría sostener la tendencia alcista del dólar frente al peso chileno durante las próximas sesiones.

