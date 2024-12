China ha anunciado nuevos estímulos económicos para el próximo año, mientras el país se prepara para una segunda guerra comercial cuando Donald Trump asuma el cargo el próximo mes. La primera reacción de los mercados ha sido muy positiva y los índices del país suben cerca del 3% poco después del anuncio. El Politburó, integrado por los 24 funcionarios de más alto rango del gobernante Partido Comunista y dirigido por el presidente Xi Jinping, anunció que adoptará una estrategia muy laxa en su política monetaria en 2025, prometiendo estabilizar los mercados inmobiliario y bursátil, apuntando a una fuerte expansión fiscal, grandes recortes de tipos y una masiva compra de activos, que puedan apoyar a los principales índices del país. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ahora todas las miradas están puestas en la Conferencia Central de Trabajo Económico que comenzará el miércoles, la cual ofrecerá nuevas pistas sobre los próximos pasos de la estrategia fiscal de China. Impacto de los nuevos estímulos económicos de China en Europa La noticia de los nuevos estímulos económicos que China planea adoptar el próximo año ha tenido impacto en los mercados europeos, donde hemos visto a varios sectores dispararse. Este es el caso de las acciones de las empresas de lujo, que están recuperando en la sesión de hoy parte del terreno perdido este año por la debilidad del consumo en China. El mejor ejemplo de ello es el comportamiento del conglomerado francés de lujo, Kering, cuyas acciones suben un 3,5%. Las acciones de los grupos de lujo rivales como es el caso de Christian Dior y LVMH han subido un 2% y un 2,5%, respectivamente. En el caso de España, vemos a empresas como Arcelormittal o Acerinox liderando la sesión, gracias al posible impulso que los nuevos estímulos económicos de China podrían generar en el consumo de materias primas. Por su parte, Puig cierra el podio de los mejores valores del día en estos momentos de la jornada.





"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "