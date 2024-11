China: En busca del crecimiento perdido🔎

En el tercer trimestre de 2024, China ha cobrado protagonismo entre los inversores debido a un cambio significativo en la pol铆tica econ贸mica del Partido Comunista de China. Los paquetes de est铆mulo anunciados o ya implementados para la segunda econom铆a m谩s grande del mundo han calentado los mercados globales, con 铆ndices locales y empresas individuales que muestran ganancias impresionantes. Sin embargo, la econom铆a china se enfrenta a un per铆odo de elevada incertidumbre. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, combinado con la probable mayor铆a republicana en el Congreso, presagia una intensificaci贸n de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Seg煤n los analistas, Trump 2.0 ser谩 particularmente impredecible, junto con la posible escala de sus pol铆ticas proteccionistas. Las relaciones entre el presidente electo y Xi Jinping son actualmente muy ambivalentes, y los recientes intercambios de "cortes铆as" entre los l铆deres se asemejan a la calma antes de la tormenta. El clima econ贸mico de China es mucho menos favorable que durante el primer mandato de Trump, y la amenaza inminente de aranceles del 60% a las exportaciones chinas ha aumentado las expectativas del mercado de que se adopten nuevos paquetes de est铆mulo para ayudar a mitigar los efectos de una inminente guerra comercial. Sin embargo, 驴podemos esperar que, despu茅s de a帽os de estancamiento en el mercado chino, el Reino Medio mantenga el rumbo hacia su tasa de crecimiento econ贸mico objetivo? 驴Los paquetes implementados transformar谩n el mercado chino y atraer谩n una renovada afluencia de capital extranjero, o servir谩n simplemente como una respuesta cautelosa a nuevos factores de riesgo? Or铆genes de las luchas de China Los desaf铆os econ贸micos actuales de China (riesgo de estancamiento, colapso del mercado inmobiliario y falta de incentivos para el consumo discrecional) son en gran medida consecuencia de las pol铆ticas del pa铆s durante la pandemia. La estricta 鈥減ol铆tica de cero COVID鈥, destinada a detener dr谩sticamente la propagaci贸n del virus, ha tenido un impacto prolongado (y a煤n visible) en el gasto de los consumidores y las empresas chinas. Esta desaceleraci贸n econ贸mica ha generado presiones deflacionarias, creando un ciclo de gasto e inversi贸n restringidos y un estancamiento general de la econom铆a china. El clima econ贸mico desfavorable ha debilitado la confianza del capital global en China, mientras que las primas de riesgo insuficientes han impulsado una salida de capitales del pa铆s. 驴Qu茅 cambi贸 durante el tercer trimestre de 2024? A fines de septiembre, el banco central de China anunci贸 el programa de est铆mulo m谩s avanzado desde la pandemia, que redujo los costos de financiamiento externo para impulsar el debilitado mercado inmobiliario. El apoyo tambi茅n incluy贸 pr茅stamos para recompras de acciones a gran escala por parte de empresas que cotizan en la bolsa china. Esta inyecci贸n de liquidez impuls贸 las acciones nacionales, llevando a los 铆ndices CSI 300 y Hang Seng de Hong Kong a territorio alcista. El optimismo se extendi贸 a las empresas con una exposici贸n significativa al mercado chino, incluidas las principales marcas de lujo europeas. Nada dura para siempre Sin embargo, el entusiasmo intenso dur贸 poco, ya que surgieron preguntas y dudas sobre los planes futuros del gobierno chino. Desde principios de octubre, las acciones chinas han enfrentado p茅rdidas significativas, y el 铆ndice CSI 300 cay贸 un 7% desde su pico reciente, la mayor ca铆da en un solo d铆a desde 2020. Por ahora, el mercado sigue sin estar convencido del impacto a largo plazo de las medidas implementadas. Los efectos tangibles de estas soluciones tardar谩n en materializarse, y la atenci贸n de los inversores se centra en los datos macroecon贸micos y la evoluci贸n de la din谩mica comercial con Estados Unidos. Indicadores econ贸micos clave y sus previsiones Fuente: XTB Research, Bloomberg Financial LP En la actualidad, las condiciones econ贸micas en China se consideran mixtas. La baja inflaci贸n indica la debilidad del consumo interno, a pesar de que el gobierno local no ha frenado el gasto para estimular la econom铆a. Las calificaciones crediticias de China se clasifican como positivas, aunque las previsiones ya se est谩n volviendo negativas (debido principalmente a los altos niveles de deuda y al d茅bil mercado inmobiliario). El modelo de previsi贸n de Bloomberg sugiere que existe una probabilidad del 15% de que China entre en recesi贸n en los pr贸ximos 12 meses Inflaci贸n y demanda interna Los planes para alcanzar los objetivos de crecimiento fijados para la econom铆a china se pusieron a prueba a mediados de 2023, cuando China entr贸 en un per铆odo de deflaci贸n. Durante casi seis meses, el pa铆s se enfrent贸 a la presi贸n de la ca铆da de los precios, lo que desmotiv贸 efectivamente la ya problem谩tica demanda interna. El per铆odo deflacionario termin贸 a principios de 2024, reflejando el efecto retardado de los recortes de los tipos de inter茅s del verano. Sin embargo, la inflaci贸n a煤n est谩 lejos del objetivo del Banco Popular de China (PBOC), fijado en torno al 3%. Fuente: XTB Research, Bloomberg Financial LP La presi贸n deflacionaria en China es consecuencia de una demanda de consumo excepcionalmente d茅bil, que no ha podido recuperarse y volver a los niveles previos a la pandemia. El 铆ndice de confianza del consumidor chino ha rondado niveles hist贸ricamente bajos durante casi dos a帽os, y la proporci贸n del consumo en el PIB de China es significativamente menor que el promedio mundial, seg煤n datos del Banco Mundial (53% frente al 75%). Sin embargo, el gobierno chino ha excluido en gran medida a los consumidores de sus paquetes de est铆mulo. La pol铆tica de transferencias de China en el siglo XXI apoya principalmente las inversiones en la industria y el sector inmobiliario, en detrimento de los hogares chinos, que est谩n agobiados por los altos costos de la vivienda y el lento crecimiento de los salarios. La din谩mica de los precios de los alimentos tambi茅n sigue siendo desfavorable: la inflaci贸n de los productos alimenticios ha superado desproporcionadamente tanto al IPC como a la inflaci贸n subyacente (3,3%). 聽 Fuente: XTB Research, Bloomberg Financial LP Mercado inmobiliario Las perspectivas econ贸micas de China se encuentran actualmente bajo presi贸n debido a la debilidad del sector inmobiliario, que refleja problemas m谩s amplios como la demograf铆a desfavorable, el alto desempleo juvenil y el debilitamiento de la demanda. El cr茅dito barato para los promotores y la exigencia de un pago inicial del 100% antes de iniciar proyectos de construcci贸n residencial impulsaron el mercado inmobiliario de China en el siglo XXI hasta el punto en que su participaci贸n en el PIB comenz贸 a acercarse al 30%. Temiendo la naturaleza especulativa del sector, el gobierno chino introdujo en 2020 criterios de endeudamiento para los promotores que deseen obtener m谩s pr茅stamos. Como resultado de esta nueva pol铆tica, la mitad de los promotores de China perdieron el acceso a la liquidez, muchos proyectos se detuvieron y el paisaje del pa铆s se llen贸 de ciudades fantasmas llenas de rascacielos inacabados. 聽 Fuente: XTB Research, Bloomberg Financial LP Sin embargo, la desaceleraci贸n de la oferta no ha provocado nuevos aumentos de precios, ya que prevaleci贸 el efecto de una demanda a煤n m谩s d茅bil. La disminuci贸n de la poblaci贸n desde 2022, el aumento del desempleo juvenil (18,8% en agosto) y la desaceleraci贸n de la urbanizaci贸n son algunas de las razones clave del continuo desplome de los precios de la vivienda en China. El apoyo gubernamental recientemente anunciado para el sector en forma de 4 billones de yuanes para finalizar proyectos paralizados no contribuye a aliviar las preocupaciones sobre la din谩mica futura del mercado inmobiliario. El desplome de los precios a煤n no se ha traducido en un aumento de la demanda, pero ha afectado al sentimiento de aquellos para quienes la vivienda constituye una parte importante de su riqueza, debilitando as铆 su disposici贸n a gastar dinero. Pol铆tica monetaria En la reuni贸n de septiembre del Politbur贸, los principales l铆deres de China pidieron importantes recortes de las tasas de inter茅s y medidas para evitar nuevas ca铆das en el mercado inmobiliario, lo que marca su compromiso m谩s firme hasta el momento para estabilizar este sector clave. Se espera que los recortes m谩s grandes de lo esperado en la tasa preferencial de pr茅stamos (LPR) ayuden a estabilizar el mercado inmobiliario en el corto plazo. 驴En qu茅 influyen estas tasas? La mayor铆a de los pr茅stamos nuevos y pendientes en China se basan en la LPR a un a帽o, mientras que la tasa a cinco a帽os afecta las tasas hipotecarias y otros pr茅stamos a largo plazo. La semana pasada, los principales prestamistas estatales de China redujeron las tasas de inter茅s de los dep贸sitos para compensar el impacto de las tasas de inter茅s m谩s bajas en sus m谩rgenes cada vez m谩s reducidos. Fuente: XTB Research, Bloomberg Financial LP El 21 de octubre, el tipo de inter茅s a un a帽o se redujo del 3,35% al 鈥嬧3,10%, mientras que el tipo de inter茅s a cinco a帽os se redujo del 3,85% al 鈥嬧3,60%. El Banco Popular de China est谩 reduciendo los tipos de inter茅s para fortalecer la econom铆a en proceso de debilitamiento. Sin embargo, el efecto real de estos cambios todav铆a tardar谩 en materializarse. La bolsa recupera el salvavidas El programa del banco central chino destinado a financiar pr茅stamos para recompras de acciones ha brindado un apoyo inmediato a los precios de las acciones, como lo demuestra la magnitud de las recientes ganancias en los 铆ndices chinos. Hasta ahora, casi 50 empresas han solicitado una l铆nea de cr茅dito especial, que podr铆a ascender a m谩s de 45 mil millones de d贸lares. CHN.cash: 驴recuperar谩 su equilibrio? El panorama del mercado chino ha cambiado claramente con respecto al estancamiento observado en 2021-2023. Si bien podr铆a parecer que una escala tan grande de crecimiento es m谩s bien resultado del cierre de posiciones cortas por parte de los fondos de cobertura, las medidas de est铆mulo ya implementadas han sentado las primeras bases para un programa masivo de recuperaci贸n econ贸mica en China. 驴Qu茅 significa esto para el 铆ndice CHN.cash? La escala de las medidas implementadas parece reducir significativamente el escenario de una ca铆da a los niveles observados antes de los primeros informes de cambios econ贸micos. Sin embargo, tambi茅n es posible que se produzca una toma de ganancias despu茅s del fuerte repunte. En este punto, parece que el factor clave que definir谩 los futuros movimientos de precios ser谩 si: 1) el Banco Popular de China introduce nuevas medidas de est铆mulo y 2) estas decisiones dan como resultado que las empresas chinas generen mayores ingresos y ganancias. Actualmente, el segundo elemento sigue siendo muy incierto. Actualmente, la valoraci贸n del 铆ndice HSCEI, representada por el contrato CHN.cash, indica una cotizaci贸n en el promedio de 5 a帽os para la relaci贸n precio-beneficio estimada para los pr贸ximos 12 meses. Fuente: XTB Research, Bloomberg Financial LP Sin embargo, la valoraci贸n antes mencionada se debe en gran medida al salto de precios observado en septiembre. La revisi贸n del crecimiento promedio de las ganancias por acci贸n de las empresas incluidas en el 铆ndice HSCEI no fue lo suficientemente grande como para ampliar significativamente la prima de riesgo actualmente presente en el 铆ndice. Fuente: XTB Research, Bloomberg Financial LP CHN.cash detuvo sus ganancias alrededor del 50% de retroceso del canal descendente que comenz贸 en febrero de 2021, despu茅s del cual comenz贸 la fase de distribuci贸n. En este punto, el instrumento se mantiene cerca de los picos de mayo de este a帽o, que, junto con la media m贸vil exponencial de 50 d铆as, forman estructuras de soporte clave para el reciente repunte. El mercado est谩 a la espera de nuevas decisiones del establishment chino. Fuente: xStation5 Resumen China se enfrenta a una serie de desaf铆os internos que pueden intensificarse con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El din谩mico crecimiento de las exportaciones en los 煤ltimos meses ha ayudado a mitigar los efectos de la d茅bil demanda interna, que no est谩 cumpliendo con los objetivos de crecimiento econ贸mico establecidos por el Partido Comunista Chino. Por lo tanto, el mercado de valores, que ya est谩 en plena ebullici贸n, puede aumentar sus expectativas de nuevos paquetes de est铆mulo destinados a sostener la normalizaci贸n de las condiciones econ贸micas ante la reducci贸n del comercio exterior. Sin embargo, lo que m谩s importa tanto a los inversores como a los responsables pol铆ticos es el tiempo necesario para que los efectos de las pol铆ticas fiscales y monetarias implementadas se manifiesten en los datos macroecon贸micos. XTB HQ

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "