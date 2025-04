China impone condiciones para negociar a EE.UU. 📌🖋️

Bloomberg informa que China está abierta a dialogar con Estados Unidos si el presidente Trump muestra respeto, designa a una persona de contacto clara, controla su gabinete y se involucra de manera consistente. El gigante asiático señala que las discusiones deben abordar temas como Taiwán y las sanciones. El apetito por el riesgo en los mercados aumenta debido al optimismo sobre la resolución de la disputa entre EE. UU. y China. Por su parte, el EUR/USD se mantiene un 0,78% al alza en el día. Los índices bursátiles experimentan un modesto repunte tras el informe. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del euro-dólar  Fuente : Xstation5

