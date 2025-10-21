China y EE. UU. disminuyen sus tensiones comerciales

Los futuros de los índices estadounidenses cotizan en positivo, impulsados por la esperanza de una fructífera reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Seúl. La reunión está programada para la próxima semana, y las declaraciones del presidente estadounidense han dado a los mercados la esperanza de una reducción de las tensiones entre ambas economías. Siguiendo la misma tendencia, los índices chinos también suben hoy. Las acciones japonesas caen después de que Sanae Takaichi, quien aboga por una política fiscal flexible, ganara las elecciones y se convirtiera en primer ministro de Japón. El par USD/JPY sube medio punto intradía.



Antes de la apertura de Wall Street se publicarán los resultados financieros de General Motors, GE Aerospace, RTX Corp, Coca-Cola y Lockheed Martin. Al cierre de la sesión, Netflix y Texas Instruments presentarán sus resultados.

Otros mercados



El mercado de criptomonedas retrocede en el día de hoy, con el bitcoin corrigiendo un 2,7%, situándose en torno a los 107.000 dólares. Por su parte, el dólar se está fortaleciendo, mientras que el euro-dólar ha caído a 1,162. Los mercados esperan que el cierre del gobierno estadounidense finalice esta semana. El oro cotiza en los 4.322 dólares por onza, a un 0,7% de sus máximos históricos, mientras que la plata cae más del 1%.



Fitch Ratings señaló que el rápido crecimiento de los préstamos no bancarios en EE. UU. aumenta el riesgo de mayores pérdidas para los bancos. Bank of America, por su parte, cree que el riesgo de que la Reserva Federal pierda el control de su balance en octubre es elevado. Australia invertirá 2.000 millones de dólares en sistemas militares integrados en EE. UU. y también ha acordado la compra de helicópteros Apache por valor de 2.680 millones de dólares.