Cierre de mercado: Bolsas rebotan tras esperanza de alto el fuego en Irán

Los mercados operaron bajo fuerte presión geopolítica ante la intensificación de la guerra en Irán y las amenazas del presidente Trump de mayor destrucción. Las acciones estadounidenses cayeron, mientras el dólar y los precios del petróleo subieron tras reportarse explosiones en la isla de Kharg. La volatilidad se agudizó cuando el Tehran Times informó el cierre de todos los canales diplomáticos iraníes con EE.UU., noticia posteriormente desmentida por Tehran News. Sin embargo, la sesión encontró un punto de inflexión cuando se conoció que Irán evalúa favorablemente la solicitud de Pakistán para un alto el fuego de dos semanas, lo que provocó un giro en los mercados: las acciones repuntaron mientras el dólar y el petróleo retrocedieron ante la reducción de la tensión geopolítica.



Fuente: xStation

Noticias Claves

Geopolítica: El FMI, a través de su directora Georgieva, anunció recortes en las previsiones de crecimiento global a causa de la guerra con Irán, señalando la inflación como prioridad ante el choque de oferta y advirtiendo que el mundo no está preparado para otro shock tras el COVID. Las operaciones militares se han intensificado (EE.UU. bombardeó la isla de Kharg, Israel atacó infraestructura ferroviaria iraní e Irán respondió contra instalaciones petroquímicas saudíes), aunque fuentes cercanas a las negociaciones reportan un "destello de progreso", con Irán mostrando flexibilidad al eliminar exigencias como reparaciones directas. El entorno sigue siendo volátil, con señales contradictorias sobre el estado de las negociaciones, mientras Rusia y China bloquearon en la ONU una resolución para asegurar el paso por el estrecho de Ormuz. En un giro diplomático significativo, el primer ministro paquistaní Sharif solicitó a Trump una prórroga de dos semanas en el plazo para Irán, instando a Teherán a abrir el estrecho de Ormuz como gesto de buena voluntad y pidiendo un alto el fuego general para permitir que la diplomacia alcance una conclusión definitiva al conflicto; Irán estaría evaluando favorablemente dicha propuesta, lo que alivió temporalmente la tensión en los mercados.

Estados Unidos: La encuesta de la Fed de Nueva York refleja un repunte en las expectativas de inflación a un año hasta 3,42% (máximo desde abril de 2025) y a tres años en 3,1%, acompañado de un deterioro en la percepción financiera de los hogares. El PIB Now de la Fed de Atlanta se ubica en 1,3%, mientras Williams, de la Fed, proyecta un crecimiento de entre 2% y 2,5% con desempleo estable. La subasta del bono del Tesoro a 3 años fue sorprendentemente sólida, colocando $58.000 millones a un rendimiento de 3,897% (el más alto desde junio de 2025), en un mercado laboral descrito como de baja contratación y escaso dinamismo, con la variación semanal de empleo ADP subiendo a 26.000 desde 10.000.

Petróleo: El Dated Brent alcanzó un récord histórico de $144,42 por barril ante la escasez global derivada del cierre del estrecho de Ormuz, que transporta aproximadamente una quinta parte del crudo mundial. La producción de la OPEP registró su mayor caída en décadas, y la EIA elevó su previsión del Brent para 2026 a $96 por barril (frente a $78,84 previos) y para 2027 a $76,09 (frente a $64,47), estimando recortes de producción en Oriente Medio de hasta 9,1 millones de barriles diarios en abril. La restauración completa de los flujos por Ormuz tomará meses, mientras los refinadores compiten agresivamente por los barriles disponibles.

Bitcoin: Las criptomonedas cayeron tras los ataques a la infraestructura iraní y ante la cercanía del ultimátum de Trump sobre el estrecho de Ormuz. Bitcoin retrocedió hasta un 2,5% y Ether más del 3%, borrando las ganancias acumuladas recientemente.

Metales: El oro subió más de un 1%, impulsado por la caída del dólar y los rendimientos del Tesoro, tras conocerse que Pakistán afirmó que la diplomacia avanza a buen ritmo y solicitó a Trump una prórroga de dos semanas, pidiendo a Irán abrir el estrecho de Ormuz como gesto de buena voluntad. El metal se mantiene como activo refugio ante la intensificación militar, incluyendo el bombardeo estadounidense a la isla de Kharg.

Acciones: Oracle busca financiar su centro de datos de $16.000 millones en Michigan mediante una combinación de deuda y capital privado, con Pimco aportando potencialmente $14.000 millones en bonos privados y Blackstone invirtiendo $2.000 millones en capital. Por su parte, las acciones de Universal Music Group subieron tras la oferta de adquisición de $64.000 millones presentada por Pershing Square Capital Management.

Análisis US100

El precio ha respetado la zona de soporte correspondiente al retroceso de Fibonacci del 61,8% del movimiento previo, desde donde ha comenzado a desarrollar una estructura de giro con proyección hacia la resistencia mayor ubicada en los 24.437 puntos. Este comportamiento se enmarca dentro de un posible escenario correctivo tipo ABC según la teoría de Elliott, mientras que, a nivel técnico, las medias móviles de corto plazo comienzan a cruzar al alza la media móvil de largo plazo, sugiriendo un incipiente cambio en el sesgo de corto plazo. En este contexto, el nivel de 24.437 puntos se mantiene como referencia clave para validar la continuidad del movimiento.

Una ruptura sostenida por sobre esta zona de consolidación podría habilitar una extensión alcista hacia la siguiente resistencia en torno a los 24.766 puntos. Por el contrario, la incapacidad del precio para superar este nivel reforzaría la presión bajista, abriendo espacio para una nueva caída hacia el soporte relevante ubicado en la región de los 23.959 puntos, donde el mercado podría volver a probar zonas de demanda.

Fuente: xStation5

Análisis GOLD

El petróleo mantiene una estructura correctiva, evidenciando dificultades para superar la zona de resistencia ubicada en los 119,48. Dentro de este contexto, el canal alcista ha perdido fuerza, acompañado por un cruce bajista de la media móvil de corto plazo y un indicador MACD que continúa mostrando divergencia a la baja, lo que refuerza un sesgo de debilidad en el corto plazo. De este modo, el nivel de 119,48 se consolida como referencia técnica clave para evaluar la continuidad o invalidación del escenario actual.

Mientras el precio no logre superar esta resistencia, se mantiene la probabilidad de extensión del movimiento correctivo hacia el soporte relevante en torno a los 97,19. No obstante, una ruptura sostenida por sobre los máximos previos en la zona de 119,48 podría reactivar el impulso alcista, proyectando al precio hacia niveles cercanos a los 133,81, en un escenario de mayor fortaleza compradora.



Fuente: xStation