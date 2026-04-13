Cierre de mercado: Oracle +12% y el S&P 500 borra pérdidas por optimismo sobre Irán

Las bolsas estadounidenses alcanzaron máximos intradiarios, mientras el dólar y el petróleo WTI retrocedieron, luego de que Trump afirmara que Irán todavía busca llegar a un acuerdo, pese al estancamiento de las conversaciones de paz y al bloqueo estadounidense sobre el estrecho de Ormuz. El mercado encontró alivio adicional tras la información de que funcionarios iraníes estarían evaluando abandonar el enriquecimiento de uranio como condición exigida por Estados Unidos para poner fin a la guerra, lo que reforzó la percepción de una posible salida diplomática al conflicto y moderó las preocupaciones inmediatas sobre una disrupción energética mayor. En renta variable, el tono también se vio respaldado por factores corporativos, con Goldman Sachs superando expectativas en sus resultados trimestrales y Oracle subiendo con fuerza tras anunciar mejoras relevantes en inteligencia artificial para su oferta dirigida al sector de servicios públicos.



Fuente: xStation5

Noticias clave

Geopolítica: La sesión estuvo dominada por una fuerte escalada en torno a Irán y el estrecho de Ormuz. Desde Estados Unidos, Trump endureció el tono al señalar que el bloqueo ya comenzó, que cualquier intento iraní de desafiarlo tendría una respuesta inmediata y que no habrá acuerdo si Teherán no renuncia a desarrollar armas nucleares. Del lado iraní, el canciller Araghchi sostuvo que Washington fue cambiando sus exigencias durante las negociaciones, aunque también trascendió que aún existirían avances parciales y la posibilidad de retomar conversaciones este fin de semana. En Europa, Starmer advirtió sobre el fuerte daño económico provocado por la situación en Ormuz y anticipó coordinación diplomática y militar con Francia para buscar una reapertura del paso estratégico.

Estados Unidos: En el frente macroeconómico, Goolsbee, de la Fed, alertó que un petróleo sostenido en torno a 90 dólares por barril podría empezar a trasladarse a otros precios, aunque matizó que el impacto sería inicialmente de corto plazo y que la solidez del consumidor seguirá siendo clave para el crecimiento. A la vez, los datos inmobiliarios mostraron debilidad, con una caída de 3,6% en las ventas de viviendas existentes, peor a la esperada, y un nivel anualizado de 3,98 millones. También se destacó que la oferta de vendedores supera a los compradores en 630.000 unidades, la mayor brecha registrada, aunque la baja reciente de la tasa hipotecaria a 30 años, al 6,37%, aportó algo de alivio al mercado.

Europa: En la eurozona, el foco estuvo en la energía y en señales moderadamente favorables de actividad. Vujcic, del BCE, indicó que la evolución reciente de los precios energéticos acerca más a la economía al escenario base del banco central, mientras que el Banco de Francia informó que el PIB creció 0,3% en el primer trimestre, sugiriendo una expansión acotada pero positiva pese al contexto internacional más tenso.

China: Desde el frente asiático, la principal novedad fue la señal de que el canal diplomático con Irán sigue abierto. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria Irán-China, Hariri, afirmó que una segunda ronda de negociaciones estaría prevista para este fin de semana, lo que mantuvo viva la expectativa de una posible reactivación del diálogo pese al endurecimiento reciente del conflicto.

Petróleo: El crudo subió impulsado por el renovado riesgo de oferta tras el endurecimiento del bloqueo estadounidense sobre Ormuz, aunque las ganancias fueron limitadas por la percepción de que todavía podría existir margen para retomar negociaciones con Irán. Aun así, el tono de fondo siguió siendo alcista luego de que la AIE advirtiera que el mercado estaría subestimando la magnitud real del shock: se estima que hay cerca de 13 millones de barriles diarios de oferta fuera de juego, más de 80 instalaciones energéticas dañadas y un proceso de recuperación que podría demorar hasta dos años.

Metales: Los metales reflejaron el impacto cruzado entre riesgo geopolítico, inflación y oferta física. El oro cayó inicialmente porque el mercado volvió a poner el foco en una inflación más persistente derivada del encarecimiento de la energía, lo que reduce las probabilidades de recortes de tasas, aunque luego moderó la baja por el debilitamiento del dólar y de los rendimientos. En paralelo, el aluminio alcanzó un máximo de cuatro años, impulsado por el temor a nuevas disrupciones de suministro en el Golfo, en un contexto donde la oferta regional ya venía golpeada por la guerra.

Acciones: En renta variable, Goldman Sachs presentó resultados del primer trimestre de 2026 superiores a lo esperado, con ingresos por 17.230 millones de dólares y un BPA de 17,55 dólares, ambos por encima del consenso y con sólidos avances interanuales. El desempeño estuvo impulsado por un récord en renta variable y una fuerte recuperación en comisiones de banca de inversión, aunque FICC mostró una caída frente al año anterior. También destacaron la fortaleza de Global Banking & Markets, el crecimiento en Asset & Wealth Management, un AUS récord de 3,65 billones de dólares y una rentabilidad elevada, con ROE de 19,8% y ROTE de 21,3%. En paralelo, Oracle ganó protagonismo en la sesión, con una suba del 11,04% en sus acciones tras anunciar mejoras relevantes en inteligencia artificial para su paquete de soluciones orientado al sector de servicios públicos, reforzando el buen tono del mercado hacia compañías vinculadas a infraestructura y aplicaciones de IA.

Análisis US100

El precio ha superado el nivel de resistencia en los 25.401 puntos, confirmando una estructura impulsiva al alza. Actualmente, se mantiene por sobre sus medias móviles de corto y largo plazo, lo que refuerza el sesgo positivo del movimiento. No obstante, el indicador MACD presenta una divergencia bajista, señal que podría anticipar cierta pérdida de fuerza en el impulso actual.

En el corto plazo, la zona de los 25.401 puntos se mantiene como nivel clave. Una consolidación sostenida sobre este umbral podría habilitar una extensión hacia los 25.360 puntos, correspondiente al 50% de extensión de Fibonacci. Por el contrario, la pérdida de este soporte abriría un escenario correctivo de mayor amplitud, hacia la zona de los 24.901 puntos como soporte relevante.





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Análisis OIL.WTI

El precio del petróleo ha oscilado en un entorno de alta incertidumbre geopolítica, influido por posibles avances en negociaciones. En este contexto, se observa la continuidad de una estructura de canal, donde cada acercamiento a la parte alta (en confluencia con su media móvil de largo plazo) ha generado retrocesos hacia la zona inferior del mismo.

Mientras el precio respete esta estructura, podría intentar nuevamente un movimiento al alza en dirección al retroceso de 61,8% de Fibonacci, ubicado en los 107,49. Sin embargo, una ruptura a la baja del canal abriría un escenario correctivo más amplio, dando paso a una continuidad del sesgo bajista previo, con un soporte relevante en la zona de los 91,08.



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