Cierre de mercado: S&P 500 alcanza nuevos máximos en semana clave

La sesión de hoy estuvo marcada por un tono mixto en las acciones, con los principales índices cerca de máximos históricos mientras los inversores equilibran la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio, la próxima reunión de la Reserva Federal y una semana decisiva de resultados de las grandes tecnológicas. El S&P 500 y el Nasdaq avanzaron ligeramente, mientras el Dow cayó de forma marginal, en un contexto de mayores rendimientos de los bonos y precios del petróleo todavía elevados por las disrupciones en el estrecho de Ormuz. La tensión entre Estados Unidos e Irán sigue siendo el principal riesgo, aunque la posibilidad de una propuesta iraní para reabrir el tráfico marítimo moderó parcialmente la aversión al riesgo.

En paralelo, los mercados esperan las cifras de Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta y Apple, compañías que concentran una parte significativa del valor del S&P 500 y que podrían definir la dirección del mercado en el corto plazo. En materias primas, el petróleo continúa reflejando una prima geopolítica elevada. En acciones individuales, destacaron el avance de Micron y la caída de Domino’s Pizza, mientras Verizon presentó resultados mixtos, pero con una mejora en su previsión anual de BPA ajustado.



Fuente: xStation

Noticias clave

Geopolítica: La tensión en Oriente Medio sigue dominando el panorama, con contactos diplomáticos indirectos entre Irán, Estados Unidos y otros intermediarios, mientras Teherán plantea una propuesta para reabrir el tráfico marítimo y posponer el debate nuclear. Washington mantiene una postura cautelosa y firme sobre el control iraní del estrecho, mientras Trump sugiere que la paz podría alcanzarse mediante conversaciones telefónicas. En paralelo, Israel intensifica sus operaciones en Líbano, aumentando el riesgo regional, y China trabaja para liberar decenas de barcos afectados por la crisis.

Estados Unidos: La aprobación de Trump continúa deteriorándose de forma marcada, con un aumento sostenido de la desaprobación y una caída en la percepción positiva de su gestión. El índice neto de aprobación se sitúa cerca de -18, un nivel políticamente perjudicial que refleja un desgaste rápido y persistente, especialmente relevante en un contexto de tensiones geopolíticas y presión económica.

Japón: El mercado japonés muestra señales de presión en deuda soberana, después de que el rendimiento del bono gubernamental a 10 años alcanzara su nivel más alto desde 1997. Este movimiento apunta a un entorno de mayores tasas de interés y posibles ajustes en las expectativas de política monetaria, con implicaciones para los mercados globales de renta fija.

Europa: En Reino Unido, el Partido Laborista de Keir Starmer enfrenta expectativas negativas de cara a las elecciones locales y regionales del 7 de mayo, con posibles pérdidas de escaños. El impacto podría sentirse con especial fuerza en la elección del Senedd galés, donde un mal resultado supondría un revés político relevante para el Gobierno laborista.

Bonos: Los bonos del Tesoro estadounidense retrocedieron, impulsando los rendimientos entre dos y tres puntos básicos en distintos plazos, en un contexto de precios del petróleo elevados y negociaciones estancadas entre Irán y Estados Unidos. Aunque las subastas de deuda mostraron buena demanda, la atención del mercado se centra ahora en la próxima decisión de la Reserva Federal y en sus señales sobre inflación.

Petróleo: Goldman Sachs elevó sus previsiones para el crudo ante los crecientes riesgos de suministro en Oriente Medio, situando el Brent cerca de 90 dólares y el WTI alrededor de 83 dólares para el cuarto trimestre. Los precios ya han subido con fuerza desde el inicio del conflicto, y el banco advierte que, en un escenario adverso, el Brent podría superar los 100 dólares si las exportaciones del Golfo tardan más de lo esperado en normalizarse.

Oro: El oro registró una ligera caída mientras continúan bloqueados los esfuerzos para reactivar las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. A pesar del contexto de riesgo geopolítico e inflación elevada, el metal precioso ha perdido cerca de un 10% desde el inicio del conflicto, lo que refleja cierta presión vendedora en el corto plazo.

Acciones: En renta variable, destacan los cambios en la relación entre Microsoft y OpenAI, ya que Microsoft dejará de pagar una parte de sus ingresos a OpenAI, aunque mantendrá su papel como socio principal de nube y conservará la licencia de propiedad intelectual hasta 2032. Además, Verizon reportó resultados mixtos, con BPA y EBITDA superiores a lo esperado, ingresos totales ligeramente por debajo del consenso y una mejora en su previsión anual de BPA ajustado, manteniendo sus guías de flujo de caja e inversión.

Análisis Nasdaq 100

El precio ha mantenido una estructura de máximos y mínimos crecientes, registrando un nuevo máximo reciente. Actualmente, se observa un retroceso en dirección a su media móvil de largo plazo, mientras continúa cotizando sobre la zona de soporte relevante en torno a los 27.163 puntos, nivel que se mantiene como referencia clave. Asimismo, el indicador MACD ha alcanzado una zona de soporte desde la cual previamente se han generado nuevos impulsos alcistas.

En este contexto, mientras el precio logre sostenerse por sobre los 27.163 puntos, podría continuar su impulso en dirección a la resistencia ubicada en torno a los 27.673 puntos. Por el contrario, una ruptura de este soporte podría evidenciar un aumento en la presión bajista, abriendo espacio para un retroceso hacia el punto pivote más relevante, situado en la región de los 26.693 puntos.

Fuente: xStation5

Análisis OIL.WTI

El precio del petróleo ha continuado desarrollando una estructura de giro alcista, tras respetar su punto pivote en la zona de los 87,55–87,56 y sostener una divergencia en el indicador MACD. Asimismo, se observa la vigencia de un canal equidistante, lo que refuerza la lectura técnica de una tendencia en proceso de consolidación dentro de un sesgo alcista.

En este contexto, mientras el precio se mantenga por sobre el nivel de 87,56, podría sostener la continuidad del movimiento dentro del canal, teniendo como principal referencia de resistencia el nivel de los 105,62 dólares. Por el contrario, una ruptura de este soporte podría reactivar la presión bajista, abriendo espacio para una caída hacia el soporte más relevante, correspondiente al mínimo registrado el 17 de abril en torno a los 78,85 dólares.

​​​​​​​Fuente: xStation5