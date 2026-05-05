Cierre de mercado: S&P 500 avanza hacia nuevos máximos históricos



La sesión estuvo marcada por un mayor apetito por riesgo, con las bolsas estadounidenses alcanzando nuevos máximos históricos gracias a la calma generada por la mantención del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. La menor percepción de riesgo geopolítico permitió moderar los temores a un conflicto más amplio, impulsando al S&P 500 y favoreciendo especialmente al sector tecnológico, con un fuerte desempeño de las acciones vinculadas a semiconductores. En paralelo, el petróleo retrocedió desde sus niveles más altos, aunque se mantiene elevado por las tensiones en torno al estrecho de Ormuz. En el frente macroeconómico, los datos mostraron señales mixtas, el mercado laboral continúa mostrando resiliencia, las ventas de viviendas nuevas mejoraron y el sector servicios evidenció una moderación en el crecimiento de los pedidos, manteniendo la atención de los inversionistas en la evolución de la economía y las próximas señales de la Reserva Federal.



Fuente: xStation5

Noticias Claves

Geopolítica: Estados Unidos minimizó la posibilidad de un regreso a una guerra activa con Irán, pese a los recientes enfrentamientos en el estrecho de Ormuz y los ataques con misiles contra Emiratos Árabes Unidos. EE.UU. presentó el “Proyecto Libertad” como una operación defensiva y temporal para escoltar buques neutrales varados en el Golfo, mientras que Irán lo calificó como una violación del alto el fuego y advirtió que ningún barco debe cruzar el estrecho sin su autorización. A la vez, funcionarios estadounidenses señalaron que continuarán neutralizando drones y embarcaciones que representen una amenaza, con el objetivo de restaurar la libertad de navegación. Trump afirmó que Irán busca un acuerdo, aunque advirtió que, si no lo alcanza, la situación podría deteriorarse rápidamente; también indicó que conversará sobre Irán con Xi Jinping, destacando la buena relación con China y el rol cordial de Xi frente a Teherán.

Estados Unidos: Los datos macroeconómicos muestran una inflación relativamente contenida, según la Fed de Cleveland, con una desaceleración del IPC general desde marzo hasta mayo y una métrica subyacente estable en torno al 0,2%. La balanza comercial se ubicó ligeramente mejor de lo esperado, mientras que los indicadores ISM y S&P reflejaron una actividad de servicios aún expansiva, aunque con cierta moderación en nuevos pedidos y empleo. El mercado laboral mostró estabilidad en vacantes JOLTS, pero el dato más relevante fue el repunte de contrataciones, lo que sugiere resiliencia en la demanda laboral. En vivienda, las ventas de casas nuevas avanzaron por segundo mes consecutivo, consolidando una mejora mensual e interanual.

Europa: François Villeroy de Galhau señaló que el BCE solo actuaría si el aumento de los precios de la energía comenzara a trasladarse de manera amplia y persistente al resto de la economía, algo que por ahora no se observa con claridad. Aunque el BCE mantuvo las tasas sin cambios, dejó abierta la posibilidad de debatir una suba en la reunión de junio. En el Reino Unido, los gilts volvieron a estar bajo presión, con rendimientos cerca de máximos de casi tres décadas, afectados por la combinación de riesgo político, dudas sobre la continuidad de Keir Starmer, debilidad económica, tensiones fiscales y el impacto del alza energética vinculada al conflicto en Medio Oriente.

Petróleo: Saudi Aramco recortó para junio el precio oficial de su crudo Arab Light con destino a Asia en USD 4 por barril, dejando la prima en USD 15,50 frente a los benchmarks regionales. La decisión llega después de que el diferencial alcanzara un récord en mayo y sugiere un ajuste frente a condiciones de mercado más sensibles, marcadas por el conflicto geopolítico y las expectativas sobre la demanda asiática.

Oro: El oro avanzó luego de que las señales de continuidad del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán redujeran los temores a una guerra de mayor escala. La posibilidad de una resolución diplomática de corto plazo contribuyó a aliviar las preocupaciones sobre los precios de la energía y, por extensión, sobre nuevas presiones inflacionarias.

Bitcoin: Bitcoin superó los USD 80.000 por primera vez desde enero, impulsado por expectativas de una posible salida diplomática al conflicto en Medio Oriente y por un tono regulatorio más favorable para el sector cripto en Estados Unidos. En el mercado de derivados, el movimiento alcista provocó una fuerte liquidación de posiciones bajistas, con shorts liquidados por USD 359 millones frente a USD 150 millones en posiciones largas, según Coinglass.

Acciones: En renta variable, los resultados de PayPal superaron las previsiones de beneficios, pero evidenciaron presión sobre márgenes, menor participación de usuarios y una guía prudente, lo que limitó el entusiasmo del mercado. Por su parte, Palantir Technologies presentó ventas comerciales en Estados Unidos por debajo de lo esperado durante el primer trimestre, un factor que opacó una perspectiva general todavía optimista para la compañía.



Análisis US100

El precio mantiene una estructura alcista, consolidando la continuidad del movimiento tras la ruptura del nivel de 27.965. En este contexto, la zona comprendida entre 28.327 y 28.411 se posiciona como la principal área de resistencia, donde podría comenzar a observarse una desaceleración en el impulso. La acción del precio refleja fortaleza en el corto plazo, aunque ya se aproxima a niveles técnicos relevantes que podrían limitar avances adicionales.

No obstante, al analizar el indicador MACD, se identifica una divergencia bajista en zonas de resistencia previa, lo que sugiere un posible agotamiento del impulso alcista. Bajo este escenario, el nivel de 27.965 se mantiene como soporte clave; su quiebre podría habilitar el desarrollo de un movimiento correctivo de mayor magnitud, a la zona de 27.541 puntos como siguiente nivel de soporte relevante.



Fuente: xStation5

Análisis OIL.WTI

El petróleo ha mantenido una estructura de consolidación, respetando de forma consistente el soporte en los 99.21. Actualmente, el precio se sostiene sobre su media móvil de largo plazo, lo que mantiene vigente un sesgo técnico constructivo. En este contexto, el nivel de 99.21 continúa siendo el punto pivote clave, ya que desde esta zona se ha estructurado el último impulso.

Mientras el precio logre sostenerse sobre este nivel, se mantiene el escenario de continuidad alcista, hacia la resistencia en torno a los 110.86. Sin embargo, una ruptura clara por debajo de los 99.21 debilitaría la estructura actual, abriendo espacio para un movimiento correctivo de mayor magnitud, a la zona de 92.43 como siguiente soporte relevante.



Fuente: xStation5