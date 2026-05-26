La sesión europea ha comenzado con un tono claramente pesimista después de las subidas de ayer. Entre los valores que más caen destaca una de las marcas más icónicas y deseadas del mundo automotriz: Ferrari.

La compañía, símbolo del lujo y del color rojo como identidad visual, retrocede un 6,4% tras la apertura en la Bolsa de Milán.

El catalizador que ha provocado la caída en las acciones de Ferrari no ha sido una advertencia de ingresos ni un recorte de previsiones. Lo que ha provocado el desplome ha sido, sorprendentemente, el anuncio de un coche. Pero ¿es tan malo el modelo como para justificar una venta masiva de acciones?

El Ferrari Luce: un eléctrico de cinco plazas que rompe con el ADN de la marca

La reacción negativa no tiene que ver con la calidad del vehículo, sino con su naturaleza. Ferrari, una marca construida sobre motores potentes, sensaciones de conducción extremas y exclusividad deportiva, ha presentado el Luce, su primer coche 100% eléctrico y, además, de cinco plazas.

El modelo, con un precio de £550.000, supone una ruptura profunda con el legado de siete décadas de motores de combustión. Ferrari quiere demostrar que un eléctrico puede mantener la exclusividad, el atractivo emocional y el posicionamiento ultralujoso que definen a la marca.

Aun así, la compañía ha ajustado sus previsiones: los eléctricos representarán el 20% de su gama en 2030. Esto confirma que Ferrari seguirá apostando por una mezcla de motores térmicos, híbridos y eléctricos.

Un lanzamiento decisivo para el futuro de Ferrari

El éxito del Luce será determinante para la estrategia de Ferrari. De su acogida dependerá si la compañía acelera su transición hacia la electrificación o si mantiene un peso mayor de motores tradicionales dentro de su oferta.

Por ahora, el recibimiento está lejos de ser positivo. Los inversores interpretan este lanzamiento como un posible inicio de una tendencia que podría presionar los márgenes y reducir la exclusividad percibida. Las acciones de Ferrari acumulan una caída del 31% en el último año, retrocediendo a niveles de finales de 2023, lo que refleja un deterioro progresivo del sentimiento inversor.

Si el Luce logra convertirse en un éxito comercial, Ferrari podrá adaptarse mejor a las regulaciones europeas de emisiones sin renunciar a su identidad. Si fracasa, la compañía tendrá que replantear su estrategia y buscar un equilibrio entre normativa y tradición.

Un sector automotriz presionado por regulación y competencia asiática

La negatividad que rodea al sector del automóvil, y especialmente al segmento de lujo, no es nueva. Las regulaciones europeas sobre emisiones han limitado la flexibilidad de los fabricantes, mientras que la rápida evolución de la tecnología eléctrica ha permitido que marcas asiáticas se conviertan en alternativas muy competitivas.

El recibimiento frío del anuncio de Ferrari no sorprende. Otras marcas de lujo que adoptaron la electrificación antes han visto cómo sus beneficios se deterioraban. El ejemplo más claro es Porsche, que recientemente presentó uno de sus peores trimestres. La combinación de menor demanda en China y mayor competencia ha provocado que sus acciones acumulen una caída superior al 60% desde máximos.

Además, marcas como Aston Martin, Mercedes o BMW también han sufrido desplomes significativos en lo que va de año, reflejando la incertidumbre que genera la transición eléctrica en el sector premium.

Ferrari entra en una fase decisiva

Ferrari se encuentra en un punto crítico. El éxito o fracaso del Luce marcará no solo la estrategia operativa de la compañía, sino también el futuro de los coches eléctricos de lujo. Si el modelo funciona, Ferrari podrá liderar la electrificación sin perder su esencia. Si no, tendrá que replantear su hoja de ruta en un sector cada vez más competitivo y regulado.

El mercado ha reaccionado con escepticismo, provocando una notoria caída en las acciones de Ferrari, pero la verdadera prueba llegará cuando los primeros clientes decidan si un Ferrari eléctrico puede emocionar tanto como uno de combustión.

¿Cómo comprar acciones de Ferrari, Porsche y Aston Martin desde XTB?

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Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta. Esto permite operar con Ferrari, Porsche o Aston Martin sin costes adicionales en los tramos iniciales de inversión, facilitando la exposición a un sector que combina lujo, marca y tecnología.