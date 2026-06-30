Cierre de mercado: S&P 500 cierra su mejor trimestre en seis años

La sesión estuvo marcada por un fuerte apetito por riesgo, impulsado por el avance de la inteligencia artificial, la mejora de los datos económicos y una temporada de resultados que reforzó la perspectiva de beneficios corporativos. Este escenario llevó al S&P 500 a registrar su mejor trimestre en seis años, apoyado principalmente por el repunte de los semiconductores desde los mínimos provocados por la guerra y por la recuperación del sentimiento hacia las grandes tecnológicas. El movimiento ha sido significativo, solo este repunte añadió alrededor de 8 billones de dólares en valor de mercado, consolidando la percepción de que la combinación de resiliencia económica, expansión de la IA y mejores expectativas de ganancias sigue sosteniendo al mercado estadounidense.



Fuente: xStation5

Noticias Claves

Geopolítica : La jornada geopolítica estuvo marcada por la persistente tensión entre Estados Unidos , Irán e Israel , pese a los intentos de mediación en Qatar . Aunque delegaciones estadounidenses encabezadas por Steve Witkoff y Jared Kushner se encuentran en Doha , Irán negó cualquier reunión directa con Washington y condicionó nuevos avances al desbloqueo de unos 6.000 millones de dólares en activos congelados. Teherán mantiene una postura firme sobre el estrecho de Ormuz , defendiendo su derecho a imponer nuevos mecanismos de control o cobros bajo fórmulas de “servicios” marítimos, ambientales o de navegación, con una posición ambigua pero cooperativa por parte de Omán . Aun así, el tráfico energético por Ormuz mostró señales de recuperación tras los recientes ataques a buques comerciales, lo que contribuyó a que los precios del petróleo cayeran cerca de niveles previos a la guerra.

Estados Unidos : La confianza del consumidor del Conference Board cayó a 91,2 , por debajo de la previsión de 94,4 y del dato previo de 93,1 , mientras que las vacantes JOLTS se ubicaron en 7,594 millones , superando las expectativas aunque ligeramente por debajo del registro anterior. El PMI de Chicago también sorprendió al alza con 56,7 frente al 55,1 esperado, aunque retrocedió desde 62,7 . Desde la Fed , Hammack advirtió que la inflación subyacente de servicios sigue siendo elevada, aunque también mostró preocupación por el impacto que tasas más altas podrían tener sobre el resto de la economía, destacando al mismo tiempo la resiliencia del consumo .

Europa : En la zona euro , los comentarios del BCE mantuvieron un tono prudente y dependiente de los datos. Rehn subrayó que las decisiones deberán tomarse reunión a reunión, sin comprometerse con una trayectoria predeterminada de tasas , y señaló que el shock energético ha generado un claro efecto estanflacionario , aunque una consolidación del alto el fuego podría aliviar las presiones de precios. Dolenc coincidió en que la situación puede cambiar rápidamente antes de la próxima reunión, especialmente por la incertidumbre en Oriente Medio , y sugirió que una pausa del BCE en julio podría ser apropiada si los precios de la energía se mantienen moderados.

UK : En Reino Unido , el gobernador del BoE , Andrew Bailey , destacó la importancia de que los precios de la energía no se encuentren muy por encima de los niveles previos a la guerra con Irán . Aunque reconoció que la inflación británica aún podría subir hasta el 3,2% más adelante en el año, señaló que el banco central dispone de tiempo para evaluar cómo los mayores precios energéticos se trasladan al conjunto de la economía.

Japón : El yen japonés continuó debilitándose con fuerza y alcanzó su nivel más bajo frente al dólar estadounidense en 40 años , reflejando la presión persistente sobre la divisa en un contexto de diferenciales de tasas , fortaleza del dólar y elevada sensibilidad del mercado a las condiciones financieras globales.

Brasil : Brasil iniciará la retirada gradual de los subsidios de emergencia a los combustibles aplicados tras el inicio de la guerra en Oriente Medio . El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva comenzará reduciendo los apoyos al diésel , en un intento por reforzar la disciplina fiscal y revertir parcialmente las medidas temporales destinadas a proteger a los consumidores del impacto del encarecimiento del petróleo .

Colombia : En Colombia , el último anuncio mostró una tasa actual del 12,00% , por encima de la previsión de 11,75% y del dato anterior de 11,25% , lo que refleja una postura monetaria más restrictiva de lo esperado y una respuesta a presiones inflacionarias o cambiarias aún relevantes para la economía local.

Petróleo : El petróleo retrocedió ante la recuperación del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz , las expectativas de un acuerdo más permanente entre Estados Unidos e Irán y advertencias de Wall Street sobre un posible exceso de oferta. Morgan Stanley recortó nuevamente sus previsiones para el crudo , señalando que una recuperación de los flujos por Ormuz hasta cerca del 65% de los niveles previos al conflicto podría ser suficiente para generar condiciones de sobreoferta .

Oro : Los futuros del oro cayeron tras dos semanas consecutivas de ganancias, en un contexto en el que las tensiones entre Estados Unidos e Irán impulsaron inicialmente al petróleo y reavivaron temores de inflación y tipos de interés más altos. Sin embargo, el acuerdo para poner fin a las hostilidades recientes redujo parte de la demanda defensiva por el metal precioso .

Bitcoin : Bitcoin amplió sus pérdidas y cayó por debajo de los 58.500 dólares , presionado por la liquidación de otras posiciones apalancadas en criptomonedas por unos 320 millones de dólares . Además, el cierre por debajo de su media móvil de 200 semanas por primera vez desde 2023 refuerza una señal técnica negativa para el mercado.

Acciones: Google lanzó dos nuevos modelos de IA, Nano Banana 2 Lite y Gemini Omni Flash AI, mientras que SK Hynix presentó ante la SEC una enmienda a su Formulario F-1 para cotizar sus ADS en Nasdaq bajo el símbolo SKHY. Por su parte, Amazon Web Services anunció una inversión de 1.000 millones de dólares para crear una unidad de ingeniería de despliegue avanzado, orientada a integrar ingenieros en empresas que buscan implementar soluciones de IA y acelerar el desarrollo de estos programas. Además, Nike presentó resultados del cuarto trimestre con un beneficio por acción de 0,72 dólares, frente a 0,14 dólares del año anterior, ingresos de 10.970 millones de dólares, una caída interanual del 1,1%, y una mejora significativa del margen bruto hasta el 49,2% desde el 40,3%. Los inventarios se mantuvieron prácticamente estables en 7.500 millones de dólares, con un alza del 0,2%, mientras que los ingresos totales de la marca Nike bajaron un 0,4% interanual hasta 10.720 millones de dólares. En China, el EBIT retrocedió un 20% interanual hasta 243 millones de dólares, reflejando presión regional pese a la mejora general de rentabilidad.

Análisis US100

El precio ha superado la resistencia de los 30.330 puntos, mientras el MACD se mantiene en terreno positivo y la cotización continúa por encima de sus medias móviles, señales que refuerzan una mejora en la estructura de corto plazo. En este contexto, la zona de los 33.330 puntos pasa a ser la referencia clave.

Si el precio logra consolidarse por encima de este nivel, podría extender el avance hacia la región de los 30.984 puntos. En cambio, una pérdida del soporte abriría la puerta a un movimiento correctivo, con una referencia pivote relevante en torno a los 29.832 puntos.



Fuente: xStation5

Análisis GOLD

El oro ha mostrado una mayor debilidad en la acción del precio tras no lograr consolidarse sobre los 4.025, encontrando además resistencia dinámica en sus medias móviles. Este comportamiento mantiene vigente la presión bajista de corto plazo, por lo que la zona de los 4.025 continúa siendo la referencia técnica principal.

Si el precio logra consolidarse por debajo de los 4.025, podría extender la caída hacia la zona de los 3.890. En cambio, una recuperación y consolidación por encima de este nivel mantendría abierta la posibilidad de un rebote correctivo hacia la resistencia más relevante de corto plazo, ubicada en torno a los 4.145.



Fuente: xStation5