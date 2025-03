Cierre USDCLP - 12.03.2025

Mercado cambiario y datos de inflación: Expectativas de la Fed y comportamiento global El tipo de cambio USDCLP se mantiene en 932 pesos por dólar, reflejando una tendencia lateral desde el 5 de marzo. A pesar de los intentos alcistas, la barrera de los 940 pesos no ha sido superada, en gran parte debido a los retrocesos sostenidos del dólar a nivel internacional. En este contexto, una posible caída del tipo de cambio podría llevar a una prueba de la directriz alcista, lo que definiría el próximo movimiento del mercado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Inflación en EE. UU. y expectativas sobre tasas de interés El dato de inflación en Estados Unidos sorprendió con una disminución anual al 2,8% en febrero de 2025, lo que ha generado expectativas de una posible reducción de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en los próximos meses. Esta cifra también eleva el interés en el dato del Índice de Precios al Productor (IPP) de mañana, ya que podría consolidar la tendencia desinflacionaria. En este escenario, el foco de los inversionistas estará en: El mercado laboral estadounidense , ya que su evolución es clave en la toma de decisiones de política monetaria.

, ya que su evolución es clave en la toma de decisiones de política monetaria. Las declaraciones de la Casa Blanca, que podrían influir en la percepción de la interacción entre la política pública y la estrategia de la Fed. Asia: Mercados mixtos y expectativas en China Los principales índices asiáticos muestran un desempeño mixto. Destaca Japón, donde el Nikkei 225 sube más de un 1,1%, impulsado por la estabilidad del mercado, a pesar de que la inflación en el país se acerca al 4%, aún lejos del objetivo del 2% del Banco de Japón. En contraste, China mantiene un sentimiento de mercado débil, con correcciones tras las ganancias de la sesión anterior. El objetivo del gobierno sigue siendo consolidar un crecimiento del 5% en 2025, con los inversionistas atentos a nuevas medidas que impulsen la expansión económica de manera más orgánica. En los próximos días, la evolución de los mercados dependerá de: La reacción de la Fed a los datos de inflación y empleo.

Las políticas de estímulo en China para sostener su crecimiento.

El desempeño del dólar a nivel internacional y su impacto en monedas emergentes como el peso chileno.

