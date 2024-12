Cierre USDCLP: El dólar en Chile alcanza los $995

La jornada estuvo marcada por una alta volatilidad, con el tipo de cambio alcanzando los $995, impulsado por factores globales y locales que generan incertidumbre en los mercados financieros. Factores clave detrás del movimiento del tipo de cambio Fortaleza del dólar a nivel global: La divisa estadounidense mostró un impulso significativo debido a datos económicos positivos en Estados Unidos.

El dato de ventas minoristas , principal componente del PIB, superó las expectativas, reforzando la idea de que la Reserva Federal (Fed) podría mantener una postura cautelosa respecto a futuros recortes de tasas.

La moderación en la inflación y la resiliencia de la economía norteamericana fortalecen al dólar, debilitando al peso chileno. Presión en los precios del cobre: A pesar de que China mantiene su objetivo de crecimiento del 5% y anunció un mayor déficit fiscal, las medidas presentadas no lograron convencer a los mercados sobre una reactivación sostenida de la demanda global.

La debilidad económica de China, principal consumidor de cobre, mantiene los precios del metal bajo presión, lo que reduce el flujo de divisas hacia Chile y debilita su moneda. Contexto de cautela por política monetaria: A nivel local, las expectativas están centradas en las decisiones del Banco Central de Chile, que podría ajustar su política monetaria ante la volatilidad del tipo de cambio y la presión inflacionaria.

Mañana, la Reserva Federal entregará su decisión de tasas de interés, lo que mantiene a los mercados en alerta. Escenario actual y perspectivas La combinación de una divisa estadounidense fortalecida, un cobre debilitado y la incertidumbre en torno a las políticas monetarias locales y globales genera un contexto de cautela. El tipo de cambio podría alcanzar la barrera psicológica de $1.000 en el corto plazo si persisten los factores externos adversos, especialmente la fortaleza del dólar y la debilidad económica china.

Por el contrario, un eventual repunte en los precios del cobre podría ofrecer cierto alivio, llevando al tipo de cambio hacia niveles cercanos a $987. USDCLP M15 En este entorno, la atención de los inversionistas estará puesta en las decisiones de tasas de la Fed y del Banco Central de Chile, así como en cualquier señal de recuperación en la demanda global de materias primas, especialmente del cobre. Fuente: xStation 5

