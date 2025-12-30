Citigroup anticipa una pérdida neta después de impuestos de US$1.100 millones vinculada a la venta de su negocio remanente en Rusia a Renaissance Capital. La entidad planea clasificar estas operaciones como “mantenidas para la venta” en sus resultados del cuarto trimestre, con la expectativa de completar la transacción en el primer semestre de 2026.

Un matiz clave del anuncio es la naturaleza del impacto. Según detalló el banco, la mayor parte del golpe contable responde a ajustes de conversión cambiaria, más que a un deterioro operativo puro. Esto implica que el monto final podría variar en función de la evolución del rublo u otros cruces relevantes antes del cierre definitivo de la operación.

Una retirada larga en un entorno de sanciones crecientes

El movimiento se inscribe en una retirada prolongada y gradual de Citi del mercado ruso, en un contexto de sanciones internacionales cada vez más restrictivas. El banco ya venía reduciendo su exposición incluso antes de 2022 y, tras el inicio de la guerra, optó por dejar en Rusia solo las funciones mínimas necesarias para cumplir compromisos legales y regulatorios.

Desde entonces, la entidad recortó de forma significativa su negocio institucional y de banca local, avanzando hacia una salida ordenada. El hecho de que la operación requiera aprobaciones políticas subraya el tipo de riesgo que las grandes instituciones financieras buscan eliminar cuando simplifican su huella geográfica: la incertidumbre ya no es solo crediticia, sino también jurídica, reputacional y operativa.

Impacto contable versus efecto en capital

Más allá de la pérdida neta proyectada, el punto que el mercado mira con mayor atención es la asimetría entre el resultado contable y el efecto en capital. Citi indicó que la desinversión podría beneficiar su ratio CET1, al sacar del perímetro los activos ponderados por riesgo asociados al negocio ruso.

En un entorno donde la optimización de capital es clave para definir recompras de acciones, dividendos y capacidad de crecimiento, este efecto positivo en solvencia ayuda a mitigar la lectura negativa del cargo contable. En otras palabras, el banco asume un golpe en resultados para limpiar balance y reducir complejidad, una estrategia que suele ser bien recibida por inversionistas de largo plazo.

Lectura de mercado y análisis técnico de la acción

Desde el punto de vista bursátil, la acción de Citi mantiene una lectura constructiva. En gráfico diario, el papel opera en torno a 118, por encima de sus medias móviles de 50 y 200 días, lo que confirma una tendencia alcista vigente. El RSI cercano a 66 sugiere impulso sólido, aunque ya en zona exigente.

En el corto plazo, el mercado podría ver una pausa o consolidación si el precio no logra afirmarse sobre los máximos recientes en el área 120–123. En caso de corrección, las zonas de soporte más visibles se ubican primero cerca de 117 y luego en torno a 111–112, niveles donde el precio ha mostrado memoria técnica en episodios previos.

Fuente: xStation5.

___________________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí