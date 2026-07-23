Claves del Día: Gasto en IA genera dudas sobre las acciones tecnológicas

Los futuros estadounidenses operan a la baja tras una sesión en la que las acciones cerraron prácticamente sin cambios, con sesgo negativo. El Russell 2000 lideró las pérdidas, mientras que el Nasdaq también quedó rezagado. El mercado se movió mayormente de forma lateral a lo largo del día, a la espera de los resultados corporativos de Alphabet (GOOGL), IBM (IBM) y Tesla (TSLA). Tras el cierre, las acciones de Alphabet retrocedieron un 3,3%, Tesla cayó más de un 4% e IBM mostró una debilidad moderada.

En el plano geopolítico, Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques por duodécima noche consecutiva. El presidente Trump afirmó que Irán está recibiendo un golpe muy fuerte y que busca alcanzar un acuerdo. En paralelo, los hutíes yemeníes atacaron dos petroleros saudíes en el Mar Rojo y, según distintos reportes, al menos nueve buques han suspendido su tránsito por Bab al-Mandeb tras el bloqueo hutí a los puertos saudíes. En este contexto, el dólar se debilitó ligeramente, los futuros del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvieron cerca de los mínimos de la jornada previa y los futuros del crudo extendieron sus ganancias.

De cara a la sesión de hoy, la atención de los inversores se centrará en la decisión de tasas de interés del Banco Central Europeo y en la publicación de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos.



Fuente: xStation5

Noticias Clave

Geopolítica: El CENTCOM ejecutó una duodécima noche consecutiva de ataques contra objetivos militares iraníes, incluyendo capacidades marítimas , depósitos de misiles y drones , sitios de vigilancia y activos de defensa , incorporando por primera vez bombarderos B-1 de largo alcance desde el martes. Medios iraníes reportaron el impacto de un misil sobre una central eléctrica cercana a la planta nuclear de Bushehr y dos víctimas fatales en el paso fronterizo de Shalamcheh , además de explosiones en Jask , Bandar Mahshahr , Sirik y Ramshir . Irán respondió atacando Kuwait y posiciones militares estadounidenses en el este de Jordania , declaró cerrado el Estrecho de Ormuz e informó el incendio de un buque que intentó cruzarlo, mientras Washington sostiene que Teherán no controla el paso y confirma que redirigió nueve buques comerciales e inutilizó uno al 22 de julio . En paralelo, los hutíes atacaron dos petroleros saudíes en el Mar Rojo bajo una política declarada de “asedio por asedio”. Trump afirmó que Irán está recibiendo un golpe muy duro y que busca un acuerdo, aunque aún no estaría listo para concretarlo.

Aranceles: La administración Trump se encuentra dividida respecto a las restricciones sobre los modelos de inteligencia artificial chinos . La Casa Blanca evalúa impedir que los laboratorios chinos destilen modelos estadounidenses , mientras que el Departamento de Comercio se inclina por incentivar a las empresas locales a desarrollar modelos abiertos como estrategia para contrarrestar a China .

Divisas: El dólar se debilitó levemente frente a la mayoría de sus pares principales en un mercado de rango acotado, ante un calendario de datos estadounidense poco relevante y la ausencia de declaraciones de la Fed por el período de silencio , dejando el conflicto en Medio Oriente como foco central. El EUR/USD avanzó de cara a la reunión del BCE , donde se espera que el organismo mantenga el equilibrio tras la subida del mes pasado, con posibles señales agresivas hacia septiembre. El GBP/USD registró ganancias moderadas con techo al alza tras el desempeño irregular previo, mientras que el USD/JPY operó lateral en la sesión asiática luego de superar el nivel de 163,00 , en medio de reportes de que el BoJ estaría abierto a alzas de tasas más frecuentes.

Bonos: Los futuros del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvieron cerca de los mínimos de la jornada previa, tras una reciente estabilización bajista, ya que el aumento de las tensiones geopolíticas impulsó los precios del petróleo y reforzó las expectativas de un endurecimiento más agresivo por parte de la Fed . Los futuros del Bund retrocedieron luego de la oferta reciente y a la espera de señales del BCE , mientras que los futuros del JGB a 10 años cedieron ante las presiones inflacionarias derivadas del encarecimiento del crudo y los reportes sobre la disposición del BoJ a subir tasas con mayor frecuencia.

Estados Unidos: Trump advirtió que el gobierno enfrentará un cierre en septiembre y pidió el fin de la regla del filibusterismo durante un acto en Georgia . Algunos funcionarios y aliados de la administración discutieron en privado si una revisión externa del colapso de Silicon Valley Bank en 2023 podría ofrecer una base legal para destituir al gobernador Barr de la Fed . En el ámbito legislativo, la Cámara de Representantes aprobó por 232-198 el proyecto que restringe la negociación de acciones en el Congreso y por 216-212 el proyecto de autorización de defensa, que se enviará al Senado junto con la Ley SAVE America .

Japón: El Nikkei 225 abrió al alza, aunque se mantuvo lejos de sus máximos tras encontrar resistencia en torno a los 67.000 puntos , en un contexto de precios del petróleo más elevados.

Australia: Los datos laborales de junio superaron ampliamente las expectativas, con una creación de 76,3 mil puestos de trabajo frente a los 15 mil previstos y 40,3 mil previos, de los cuales 29,3 mil correspondieron a empleo a tiempo completo . La tasa de desempleo se mantuvo estable en 4,4% , en línea con lo esperado, mientras que la tasa de participación subió a 67,0% desde el 66,7% previo y proyectado.

China: Los índices operaron mixtos. Hong Kong lideró las ganancias impulsado por la fortaleza de los nombres mineros , mientras que el mercado continental tuvo un desempeño mediocre por fricciones comerciales , luego de que Estados Unidos iniciara una investigación sobre la empresa china de inteligencia artificial Moonshot por su acceso a chips y el eventual uso de semiconductores estadounidenses para el entrenamiento de modelos.

Petróleo: Los futuros del crudo extendieron sus ganancias ante la ausencia de señales de distensión geopolítica, con Trump amenazando con destruir un puente o una central eléctrica cada vez que Irán ataque un buque en el Estrecho de Ormuz . El desarrollo clave de la jornada fue el ataque hutí a dos petroleros saudíes en el Mar Rojo , con reportes de al menos nueve buques que suspendieron su tránsito por Bab al-Mandeb tras el bloqueo a los puertos saudíes . Por otra parte, Trump señaló que Venezuela está colaborando con Estados Unidos en la producción petrolera y reiteró que las compañías del sector están ingresando al país sin necesidad del Estrecho de Ormuz , mientras que, según el FT , Rusia se ve forzada a importar combustible desde India debido a los daños provocados por ataques ucranianos en sus refinerías .

Metales: El oro al contado mostró un comportamiento inestable, con presiones iniciales acompañadas por el avance de los precios del petróleo . Los futuros del cobre recuperaron parte de las pérdidas recientes, con un mercado impulsado en gran medida por el sentimiento de riesgo .

Acciones: Alphabet (GOOGL) reportó en el segundo trimestre de 2026 un BPA de 9,11 dólares frente a los 2,88 esperados e ingresos por 119,8 mil millones de dólares contra los 117,0 mil millones proyectados, aunque la acción cayó 3,3%. Tesla (TSLA) presentó un BPA ajustado de 0,33 dólares por debajo de los 0,52 estimados, con ingresos de 28,2 mil millones de dólares frente a los 25,99 mil millones esperados, retrocediendo 4,1%. IBM registró un BPA de 2,27 dólares contra los 2,90 previstos e ingresos por 17,2 mil millones de dólares frente a los 17,578 mil millones proyectados, con una caída de 0,4%.

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Análisis US100

El precio vuelve a testear el soporte de los 28.960 puntos, zona que coincide con los mínimos de la sesión anterior y que refleja una estructura de mayor debilidad. Además, la cotización comienza a desarrollarse por debajo de su canal alcista, mientras todavía se mantiene bajo su media móvil, lo que refuerza la importancia de este nivel como referencia de corto plazo. A nivel de indicadores, el MACD muestra una divergencia alcista, estructura que podría anticipar una moderación de la presión bajista.

Si el precio se consolida por debajo de los 28.960 puntos, podría intensificar la presión vendedora y extender el movimiento hacia el siguiente soporte relevante en torno a los 28.704 puntos. En cambio, si logra sostener esta zona, podría intentar un rebote correctivo hacia la resistencia de los 29.359 puntos.

🔹 Punto Clave: 28.960

🔺 Escenario Alcista: 29.359

🔻 Escenario Bajista: 28.704



Fuente: xStation5

Gráfico del Día

El oro presenta un retroceso profundo tras perder la región de los 4.101 puntos, nivel que actuaba como soporte clave y cuya ruptura ya se había observado en la sesión anterior. En este contexto, la zona de los 4.101 puntos pasa a ser la referencia principal para evaluar si la presión bajista continúa o si se produce un fallo en la ruptura.

Si el precio se consolida por debajo de los 4.101 puntos, podría extender el retroceso hacia su siguiente soporte relevante en torno a los 4.028 puntos. En cambio, si se produce un fallo en la ruptura y el precio logra recuperar los 4.101 puntos, podría habilitar un movimiento correctivo hacia la resistencia de los 4.203 puntos.

🔹 Punto Clave: 4.101

🔺 Escenario Alcista: 4.203

🔻 Escenario Bajista: 4.028



Fuente: xStation5