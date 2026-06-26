Claves del Día: Ventas en Asia presionan a las acciones de semiconductores

Los futuros de acciones retroceden y el oro se recupera tras una sesión volátil y mixta. El optimismo en torno a los nombres de memoria mejoró después de un sólido informe de resultados de Micron, aunque las crecientes preocupaciones sobre el gasto de los hiperescaladores limitaron el potencial alcista y pesaron sobre el sector. Pese a las recientes subidas de precio de Apple, anticipadas tras la promoción del CEO Tim Cook, los incrementos anunciados para MacBook y iPad provocaron una caída del 6,1% en la acción. El grupo Mag-7 tuvo un desempeño inferior al mercado, ya que la emisión de deuda y capital continuó actuando como un obstáculo para el segmento.

En el plano geopolítico, Irán atacó el jueves un buque de carga con bandera de Singapur en el Estrecho de Ormuz, según informó el WSJ citando fuentes. A raíz del ataque, la agencia naviera de la ONU suspendió temporalmente su plan de evacuación para los barcos y marineros varados en la zona. Por su parte, la PGSA de Irán advirtió que las embarcaciones que naveguen fuera de las rutas establecidas por el organismo no tendrán garantizado el paso seguro.

En los mercados, las acciones de Asia-Pacífico operaron mayormente a la defensiva, con fuertes caídas en el KOSPI, índice de fuerte componente tecnológico, mientras que los futuros de renta variable europea apuntan a una apertura débil. En el mercado de divisas, el dólar cotiza con pérdidas incrementales y el par USD/JPY se mantiene en torno al nivel de 160,60.



Fuente: xStation5

Noticias Clave

Geopolítica : El presidente estadounidense Trump afirmó que Irán quiere cerrar un acuerdo con mucho interés, que cree que lo hará, y que el Estrecho está abierto. No obstante, Irán atacó el jueves un carguero con bandera de Singapur en el Estrecho de Ormuz , según el WSJ citando a funcionarios estadounidenses; el buque no transitaba bajo el marco de evacuación de la ONU , que pausó temporalmente su plan hasta obtener mayor claridad. La PGSA iraní advirtió que los buques fuera de sus rutas establecidas no tendrán paso seguro garantizado ni cobertura de seguro, recayendo la responsabilidad en propietarios, operadores y comandantes. En paralelo, el jefe del OIEA , Grossi , confirmó un acuerdo de acceso para inspecciones en Irán que esperan reanudar pronto, mientras continúan las gestiones diplomáticas regionales y las negociaciones mediadas por EE. UU. entre Israel y Líbano , donde Israel descarta retirarse del sur libanés pese a discutirse una retirada parcial de las FDI .

Aranceles : El primer ministro de Bangladesh solicitó al presidente chino Xi el apoyo de China para ejecutar sus principales proyectos emblemáticos y modernizar sus unidades industriales existentes, e instó además a reducir la brecha comercial entre ambos países.

Divisas : El dólar cotizó en rango ante el ánimo negativo en Asia y la caída del petróleo , contenido tras su irregular desempeño previo, cuando se debilitó ligeramente frente a sus pares por una avalancha de datos mixtos, incluido un PCE mensual más suave de lo esperado, pero con un PIB del primer trimestre revisado al alza, ingresos y gasto personal por encima de lo previsto y solicitudes continuadas de desempleo al alza. El EUR/USD se mostró indeciso ante la falta de catalizadores, el GBP/USD careció de convicción aunque intentó recuperar el nivel de 1,3200 , y el USD/JPY se mantuvo en rangos ajustados tras retroceder desde la resistencia cercana a 162,00 .

Bonos : Los futuros de los UST a 10 años lograron ligeras subidas por encima del nivel de 110,00 tras la avalancha de datos estadounidenses, destacando un PCE mensual de mayo más frío de lo esperado. Los futuros del bund avanzaron levemente tras la indecisión previa y en medio de una rotación hacia activos de calidad , mientras que los futuros JGB a 10 años recuperaron sus pérdidas iniciales conforme se deterioraba el sentimiento de riesgo .

EEUU : Williams , de la Fed , retrasó de 2027 a 2028 el cumplimiento del objetivo de inflación del 2% y reiteró que la política monetaria está bien posicionada, esperando una moderación de la inflación hacia el 3,5% este año, especialmente si se resuelven pronto las tensiones en Oriente Medio . Goolsbee se mostró más cauto, señalando que la inflación se mueve en la dirección equivocada, que la inflación subyacente sigue demasiado alta y que la inflación de servicios resulta más preocupante que la de bienes o energía. En el ámbito político, Trump firmó una orden ejecutiva para reforzar la seguridad del suministro alimentario , mientras que su administración habría pedido a OpenAI limitar el lanzamiento de su próximo modelo, GPT-5.6 , a un grupo reducido de socios aprobados por motivos de seguridad, según Axios .

Europa : La Encuesta de Expectativas del Consumidor del BCE de mayo mostró un descenso en las expectativas de inflación a un año hasta el 3,5% (desde el 4,0% ), con las de tres y cinco años estables en 2,9% y 2,4% respectivamente, mientras que las expectativas de crecimiento económico a un año se deterioraron marcadamente hasta el -1,7% (desde el 2,2% ).

Japón : El índice JP225 sufrió fuertes pérdidas lideradas por las tecnológicas , con SoftBank cayendo a doble dígito por su elevada exposición a la IA y los semiconductores . Los datos de IPC de Tokio de junio se situaron en línea o ligeramente por encima de las estimaciones, con el general anual en 1,7% , el subyacente excluyendo alimentos frescos en 1,6% y el que excluye alimentación y energía en 1,9% .

KOSPI : El índice se mantuvo volátil, con una caída que activó un sidecar y, finalmente, un interruptor automático , acompañada de notables descensos tanto en Samsung Electronics como en SK Hynix .

México : El banco central mexicano mantuvo su tasa de interés en 6,50% , en línea con lo esperado y mediante votación unánime. La Junta de Gobierno estimó apropiado mantener la tasa en su nivel actual y consideró que la postura de política monetaria es adecuada para afrontar los desafíos del entorno macroeconómico , incluidos los asociados al contexto internacional.

Petróleo : Los futuros del crudo retrocedieron tras recuperarse el día anterior por el ataque iraní al carguero en Ormuz , aunque los informes nocturnos apuntaron a un aumento del tránsito por el estrecho . Varios buques vinculados a Japón cruzaron la vía como parte del ahora suspendido plan de evacuación de la OMI , Corea del Sur reportó la salida de ocho buques adicionales y Saudi Aramco reanudó las cargas de petróleo en Ras Tanura .

Metales: El oro spot cotizó de forma indecisa en torno al nivel de 4.000 USD/onza, encaminado hacia su cuarta pérdida semanal consecutiva, mientras que los futuros del cobre retrocedieron ante el apetito negativo por el riesgo conforme se reanudaban las ventas en el sector tecnológico asiático.

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Análisis US100

El precio ha encontrado un soporte relevante en la zona de los 29.240 puntos, nivel que además coincide con un pivote técnico importante. A esto se suma que el MACD comienza a llegar a una zona de soporte y muestra una divergencia alcista, lo que refuerza la relevancia de esta área dentro de la estructura de corto plazo.

Si el precio logra sostenerse sobre los 29.240 puntos, podría desarrollar una corrección de la caída hacia la resistencia más relevante en torno a los 30.330 puntos. En cambio, una pérdida de este nivel abriría la puerta a un nuevo testeo de la siguiente zona de soporte, ubicada en los 28.580 puntos.

🔹 Punto Clave: 29.240

🔺 Escenario Alcista: 30.330

🔻 Escenario Bajista: 28.580



Fuente: xStation5

Gráfico del Día

El oro ha logrado romper su resistencia de los 4.025, mientras el MACD ya se mantiene en terreno positivo, lo que refuerza una mejora en la estructura de corto plazo. En este contexto, la zona de los 4.025 pasa a actuar ahora como nuevo soporte y se transforma en la referencia técnica más relevante para evaluar la continuidad del rebote.

Si el precio logra consolidarse por encima de los 4.025, podría extender la corrección hacia la siguiente resistencia relevante en torno a los 4.145. En cambio, una pérdida de este nivel abriría la puerta a una nueva fase bajista, con un soporte de mayor relevancia en la zona de los 3.890.

🔹 Punto Clave: 4.025

🔺 Escenario Alcista: 4.145

🔻 Escenario Bajista: 3.890



Fuente: xStation5