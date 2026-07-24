Claves del Día: Wall Street recupera terreno en medio de la escalada en Oriente Medio

Los futuros de acciones estadounidenses se recuperan tras una sesión negativa, en la que el sector tecnológico lideró las pérdidas luego de una intensa oleada de resultados corporativos. Alphabet (GOOGL) y Tesla (TSLA) registraron caídas pronunciadas, con Alphabet especialmente presionada tras elevar sus planes de inversión en capital (CapEx), lo que reavivó las preocupaciones del mercado sobre el creciente gasto entre los gigantes tecnológicos. A ello se sumaron un flujo de caja libre negativo y mayores presiones sobre los márgenes, factores que reforzaron el sesgo vendedor sobre el sector.

El sentimiento de aversión al riesgo se vio amplificado por el fuerte repunte de los precios del crudo en medio de una nueva escalada geopolítica. Los hutíes atacaron petroleros saudíes en el Mar Rojo, mientras que Estados Unidos e Irán continuaron intercambiando ataques, con el CENTCOM ejecutando una decimotercera noche de operaciones contra objetivos militares iraníes. Teherán habría rechazado una propuesta de alto el fuego estadounidense presentada por el primer ministro iraquí y se negó a modificar un plan separado de tregua de 10 días vinculado a las discusiones sobre el Estrecho de Ormuz. El presidente Trump señaló que Irán busca un acuerdo pero aún no está preparado, y advirtió que evalúa un ataque de mayor magnitud que cualquiera de los anteriores, con una decisión próxima a tomarse.

En el frente comercial, la administración Trump impuso nuevos aranceles de entre 10% y 12,5% a las importaciones procedentes de 60 países, bajo el argumento de que no habrían impedido el uso de trabajo forzado en sus cadenas de suministro. En los mercados de divisas y renta fija, el dólar se debilitó ligeramente y los futuros del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvieron cerca de los mínimos del contrato. Por su parte, los futuros del crudo retrocedieron moderadamente tras superar el umbral de los 100 USD por barril.



Fuente: xStation5

Noticias Clave

Geopolítica: La escalada entre Estados Unidos e Irán continúa sin señales de desescalada. Trump advirtió que cualquier daño a buques o carga será compensado con fondos iraníes bajo control estadounidense, afirmó que Irán “quiere hacer algo pero aún no está preparado” y, según el WSJ , habría perdido la paciencia ante una guerra sin final claro, mostrándose escéptico respecto a la diplomacia. El CENTCOM ejecutó la decimotercera noche de ataques contra objetivos militares iraníes, redirigió 12 buques comerciales y deshabilitó uno, aunque sostiene que el Estrecho de Ormuz permanece abierto al tránsito. Medios iraníes reportaron explosiones en Qeshm , Larak , Khorramabad , Bandar Abbas , Jask y Ahvaz , entre otras localidades, mientras fuentes árabes informaron de ataques con drones y misiles iraníes contra la base Ali Al-Salem en Kuwait y bases estadounidenses en Jordania .

La escalada entre e continúa sin señales de desescalada. advirtió que cualquier daño a buques o carga será compensado con bajo control estadounidense, afirmó que Irán “quiere hacer algo pero aún no está preparado” y, según el , habría perdido la paciencia ante una guerra sin final claro, mostrándose escéptico respecto a la diplomacia. El ejecutó la contra objetivos militares iraníes, redirigió y deshabilitó uno, aunque sostiene que el permanece abierto al tránsito. Medios iraníes reportaron explosiones en , , , , y , entre otras localidades, mientras fuentes árabes informaron de ataques con y contra la base en y bases estadounidenses en . Aranceles: El representante comercial Greer anunció nuevos aranceles del 10%-12,5% vinculados al trabajo forzado , con petróleo , gas , fertilizantes y alimentos exentos, aplicando el 10% a los países que implementaron prohibiciones del trabajo forzado y el 12,5% a los que no. Las nuevas tarifas de la Sección 301 entraron en vigor el 24 de julio a las 00:01 EDT , y el 28 de julio para mercancías en tránsito. La UE , a través de Kallas , calificó la medida de infundada y de sorpresa negativa tras haber cumplido su parte del acuerdo comercial, y buscará aclaraciones en Washington . Canadá mantiene negociaciones abiertas sin acuerdo parcial de la USMCA , México no prevé cambios en su arancel efectivo, y Brasil rechazó el gravamen del 12,5% por arbitrario, anticipando el uso de su ley de reciprocidad y una disputa ante la OMC .

El representante comercial anunció nuevos vinculados al , con , , y exentos, aplicando el a los países que implementaron prohibiciones del trabajo forzado y el a los que no. Las nuevas tarifas de la entraron en vigor el , y el para mercancías en tránsito. La , a través de , calificó la medida de infundada y de sorpresa negativa tras haber cumplido su parte del acuerdo comercial, y buscará aclaraciones en . mantiene negociaciones abiertas sin acuerdo parcial de la , no prevé cambios en su arancel efectivo, y rechazó el gravamen del por arbitrario, anticipando el uso de su y una disputa ante la . Divisas: El dólar tomó un respiro tras la fortaleza previa, impulsada por nuevos máximos en los rendimientos estadounidenses del tramo corto y medio de la curva, el alza sostenida del petróleo , el tono de aversión al riesgo y unas solicitudes iniciales de desempleo en mínimos de casi 60 años . La acción del precio fue moderada durante la noche, con escasa reacción al informe de manipulación cambiaria del Tesoro y al anuncio arancelario. El EUR/USD recuperó algo de terreno tras una reunión del BCE sin sorpresas, que mantuvo el enfoque dependiente de datos, aunque fuentes apuntan a que los funcionarios estarían listos para subir tipos en septiembre . El GBP/USD se mantuvo débil, amortiguado por el soporte en 1,3300 de cara a las ventas minoristas británicas , mientras el USD/JPY hizo una pausa cerca de 164,00 con reacción tenue al IPC japonés y a los comentarios del Tesoro estadounidense sobre la persistente debilidad del yen .

El tomó un respiro tras la fortaleza previa, impulsada por nuevos máximos en los del tramo corto y medio de la curva, el alza sostenida del , el tono de y unas en mínimos de casi . La acción del precio fue moderada durante la noche, con escasa reacción al y al anuncio arancelario. El recuperó algo de terreno tras una reunión del sin sorpresas, que mantuvo el enfoque dependiente de datos, aunque fuentes apuntan a que los funcionarios estarían listos para . El se mantuvo débil, amortiguado por el soporte en de cara a las , mientras el hizo una pausa cerca de con reacción tenue al y a los comentarios del sobre la persistente debilidad del . Bonos: Los futuros del UST a 10 años se mantuvieron cerca de mínimos contractuales tras la venta generalizada a lo largo de la curva, con los rendimientos al alza junto a los precios del petróleo y unas solicitudes de desempleo en mínimos de varias décadas. Los futuros del Bund se recuperaron parcialmente desde los peores niveles de la sesión previa, aunque el rebote quedó limitado por las presiones inflacionarias derivadas del crudo y por informes que sugieren que el BCE está preparado para subir tipos en septiembre . Los futuros del JGB a 10 años siguieron presionados tras las caídas de la semana, ante el encarecimiento del petróleo y reportes de que el BoJ estaría abierto a un ritmo más acelerado de subidas, mientras el IPC japonés se ubicó en línea con lo esperado.

Los se mantuvieron cerca de tras la venta generalizada a lo largo de la curva, con los al alza junto a los y unas en mínimos de varias décadas. Los se recuperaron parcialmente desde los peores niveles de la sesión previa, aunque el rebote quedó limitado por las derivadas del y por informes que sugieren que el está preparado para . Los siguieron presionados tras las caídas de la semana, ante el encarecimiento del y reportes de que el estaría abierto a un ritmo más acelerado de subidas, mientras el se ubicó en línea con lo esperado. Estados Unidos: El Tesoro estadounidense concluyó que ningún socio comercial relevante manipuló su moneda para obtener una ventaja comercial desleal durante 2025 , si bien mantuvo a diez de los principales socios comerciales en la lista de seguimiento reforzado de sus prácticas cambiarias.

El concluyó que ningún manipuló su moneda para obtener una ventaja comercial desleal durante , si bien mantuvo a en la de sus prácticas cambiarias. Europa: Los PMI preliminares de julio superaron ampliamente las expectativas y devolvieron a la eurozona a territorio de expansión. El PMI Compuesto se situó en 51,9 frente al 50,3 esperado y el 50,0 previo, el PMI Manufacturero en 52,0 frente a 51,3 estimado ( 51,4 anterior) y el PMI de Servicios en 51,6 frente al 49,8 previsto ( 49,4 anterior), mientras el Compuesto de S&P Global se ubicó en 51,2 frente al 49,8 esperado ( 49,5 anterior).

Los superaron ampliamente las expectativas y devolvieron a la a territorio de expansión. El se situó en frente al esperado y el previo, el en frente a estimado ( anterior) y el en frente al previsto ( anterior), mientras el se ubicó en frente al esperado ( anterior). Japón: El JP 225 perforó el nivel de 65.000 , con las acciones tecnológicas fuertemente presionadas y sobrerrepresentadas entre los peores desempeños, sin que los datos de inflación alteraran el panorama al imprimirse en línea con lo previsto: la tasa anual subió al 1,7% (desde 1,5% ), la subyacente al 1,6% (desde 1,4% ) y la excluyendo alimentos y energía al 1,7% , por debajo del 2% esperado. Se anticipa que el BoJ mantendrá los tipos sin cambios la próxima semana, conservando su advertencia sobre riesgos inflacionarios ; según fuentes y el Nikkei , la mayoría de los miembros prefiere un enfoque estable para evaluar el impacto de la subida de junio en medio de las tensiones geopolíticas .

El perforó el nivel de , con las fuertemente presionadas y sobrerrepresentadas entre los peores desempeños, sin que los alteraran el panorama al imprimirse en línea con lo previsto: la subió al (desde ), la al (desde ) y la excluyendo alimentos y energía al , por debajo del esperado. Se anticipa que el mantendrá los la próxima semana, conservando su advertencia sobre ; según fuentes y el , la mayoría de los miembros prefiere un enfoque estable para evaluar el impacto de la subida de junio en medio de las . Petróleo: Los futuros del crudo retrocedieron ligeramente tras el fuerte repunte de la sesión previa, en la que el Brent superó los 100 USD por barril ante la escalada geopolítica en Oriente Medio y las declaraciones de Trump sobre estar evaluando un ataque de mayor magnitud que cualquiera de los anteriores, con una decisión próxima. En el frente de la oferta, Reuters informó que la OPEP+ probablemente elevaría las cuotas de producción de septiembre en unos 188.000 barriles diarios en su reunión del 2 de agosto .

Los retrocedieron ligeramente tras el fuerte repunte de la sesión previa, en la que el superó los ante la y las declaraciones de sobre estar evaluando un que cualquiera de los anteriores, con una decisión próxima. En el frente de la oferta, informó que la probablemente elevaría las en unos en su reunión del . Metales: El oro spot languidece en los mínimos de la sesión anterior tras retroceder junto con el alza de los precios del petróleo y de los rendimientos, mientras que los futuros del cobre se mantuvieron contenidos en medio del ánimo generalizado de indecisión frente al riesgo en los mercados globales.

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Análisis US100

El precio se ha mantenido en la parte baja de la estructura, en torno a los 28.423 puntos, desde donde ha desarrollado una recuperación y una fase de consolidación lateral tras alcanzar niveles extremos. Actualmente, la cotización comienza a aproximarse a sus medias móviles, por lo que la dinámica de corto plazo continúa centrada en la resistencia de los 28.960 puntos.

Si el precio logra superar este nivel, podría extender el movimiento correctivo hacia un punto pivote relevante en la región de los 29.359 puntos. En cambio, una consolidación por debajo de los 28.960 puntos mantendría vigente la presión bajista, con un soporte de mayor relevancia en torno a los 28.239 puntos.

🔹 Punto Clave: 28.423

🔺 Escenario Alcista: 28.960

🔻 Escenario Bajista: 28.239



Fuente: xStation5

Gráfico del Día

El oro ha mantenido el soporte de los 4.028 puntos, nivel desde el cual ha desarrollado una estructura de giro. A nivel técnico, el MACD comienza a mostrar una mejora en el momentum, mientras el histograma refleja una moderación de la presión bajista, por lo que esta zona continúa siendo la referencia clave de corto plazo.

Si el precio logra sostenerse sobre los 4.028 puntos y consolidarse por encima de sus medias móviles, podría extender el movimiento hacia la siguiente resistencia relevante, con un punto pivote de corto plazo ubicado en torno a los 4.100 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte indicaría una mayor presión bajista, con una siguiente zona de apoyo relevante en torno a los 3.943 puntos.

🔹 Punto Clave: 4.028

🔺 Escenario Alcista: 4.100

🔻 Escenario Bajista: 3.943



Fuente: xStation5