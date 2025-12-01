Cobre roza máximo histórico ante temor global por una inminente crisis de suministro

La demanda ligada a la electrificación y la carrera por abastecer a Estados Unidos agravan la presión sobre el suministro.

El mercado enfrenta señales claras de escasez: interrupciones en minas, primas disparadas y tensión entre mineras y fundiciones.

El cobre alcanzó los 11.294,5 dólares por tonelada en Londres, muy cerca de un máximo histórico.

El cobre continúa moviéndose cerca de un máximo histórico en la Bolsa de Metales de Londres, impulsado por el creciente temor de que el mercado mundial esté entrando en una fase de escasez estructural. El metal llegó a subir un 0,9% hasta los 11.294,5 dólares por tonelada, superando brevemente su récord previo antes de recortar parte de las ganancias.

En Estados Unidos, los futuros del Comex avanzaron hasta un 1,6%, reflejando la fuerte presión que genera la expectativa de nuevos aranceles a partir de 2027 y la carrera de los comerciantes por asegurar inventarios.

Tensión por suministro: minas con problemas y fundiciones en negociaciones críticas

El repunte se aceleró tras una conferencia internacional de cobre realizada en Shanghái, donde se evidenciaron señales claras de escasez luego de un año marcado por interrupciones imprevistas en múltiples operaciones mineras.

Las fundiciones enfrentan negociaciones especialmente difíciles para asegurar el suministro anual de mineral, mientras las primas se han disparado. Además, operadores relevantes del mercado advirtieron que la disponibilidad de metal refinado podría caer en 2026.

En el sector hay consenso en que las interrupciones mineras, sumadas a la demanda creciente, están empujando al cobre hacia un déficit cada vez más visible.

Aranceles, transición energética y un mercado cada vez más ajustado

El cobre ha acumulado un alza de casi 30% en lo que va del año en la LME, impulsado por su rol esencial en la electrificación, la fabricación de vehículos eléctricos y la infraestructura energética.

En Estados Unidos, los precios siguen siendo más altos que en Londres, lo que ha provocado que comerciantes se apresuren a transportar metal hacia ese mercado antes de que entren en vigor posibles aranceles. Se estima que más de medio millón de toneladas podrían llegar al país en el primer trimestre de 2026.

Este flujo extraordinario agrava la escasez en otros destinos donde la oferta ya es limitada.

Evolución reciente de los precios y comportamiento del mercado

A las 10:36 hora de Londres, el cobre cotizaba prácticamente estable en 11.199 dólares por tonelada, manteniendo el fuerte avance del viernes, cuando subió un 2,3%.

En el Comex, los futuros avanzaron un 0,6%, hasta alrededor de 5,30 dólares la libra.

El comportamiento del resto de los metales mostró un panorama mixto:

Zinc: +0,5%

Estaño: –1,7%

La presión sobre el cobre destaca en un contexto donde los demás metales no muestran movimientos tan pronunciados, reforzando la idea de un ajuste propio del mercado cuprífero y no solo un efecto macro generalizado.