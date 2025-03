Cobre y aranceles: ¿Cómo aprovechar la situación?

El mercado del cobre atraviesa un momento clave ante la incertidumbre por la posible imposición de aranceles en EE.UU. Mientras el contrato de cobre en el CME ha registrado fuertes repuntes debido a la anticipación de costos más altos en las importaciones, el London Metal Exchange (LME) ha mostrado una mayor estabilidad. Sin embargo, la fuerte reducción de inventarios en el LME, con más de 100.000 toneladas retiradas en los últimos días, refleja un cambio en el equilibrio de la oferta. Si esta tendencia continúa, los precios del cobre en el LME podrían verse impactados, lo que generaría oportunidades para los inversores que sepan interpretar esta dinámica. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Cómo beneficiarse de este escenario con el CFD de Copper en XTB? El CFD de Copper en XTB, disponible en la plataforma xStation, sigue de cerca la evolución de los precios en el LME, un mercado de referencia global. Esto permite a los traders aprovechar las oportunidades que surgen de la distorsión de precios entre el cobre en el CME y el LME. Fuente: xStation5. 1. Oportunidad en la divergencia de precios entre CME y LME Actualmente, el cobre en el CME tiene una prima superior a 1.000 dólares por tonelada respecto al LME, lo que refleja la anticipación del mercado sobre el impacto de los aranceles. Si la brecha sigue ampliándose, es probable que el precio en el LME termine ajustándose al alza, impactando directamente en el CFD de Copper de XTB. Estrategia: Una posición larga en el CFD de Copper podría beneficiarse si el cobre del LME comienza a absorber los efectos de los cambios en el comercio global. 2. Reducción de inventarios en el LME: presión en la oferta La salida de inventarios del LME indica un ajuste en el mercado físico, lo que históricamente ha sido una señal alcista para los precios del cobre. Dado que el CFD de Copper en XTB replica la evolución del LME, una disminución de existencias podría traducirse en un impulso alcista para este activo. Estrategia: Monitorear los datos de existencias del LME para identificar el momento oportuno para entrar en una posición larga. 3. Impacto de la política comercial de EE.UU.: reacción del mercado Si se implementan aranceles del 25 %, los flujos de oferta podrían redirigirse, afectando la disponibilidad de cobre en mercados fuera de EE.UU. Esto podría generar un repunte de precios en el LME, beneficiando a los traders que operen con el CFD de Copper de XTB antes de que el mercado termine de ajustar sus precios. Estrategia: Seguir las noticias sobre la implementación de los aranceles y anticiparse a la reacción del mercado con posiciones estratégicas. Conclusión: un momento clave para el mercado del cobre El cobre se encuentra en un punto de inflexión, con una clara divergencia entre los precios del CME y LME, una fuerte reducción de inventarios y la incertidumbre sobre la política comercial de EE.UU. Estos factores han creado un escenario dinámico con oportunidades tanto en el corto como en el mediano plazo. El CFD de Copper en XTB, basado en el futuro del LME, permite a los traders beneficiarse de estos movimientos sin necesidad de operar con futuros tradicionales. La flexibilidad para entrar en posiciones largas o cortas, el apalancamiento y la facilidad de ejecución en xStation hacen de este activo una herramienta eficiente para capitalizar la volatilidad actual del mercado del cobre. A medida que la situación evoluciona, aquellos que logren anticipar los movimientos del mercado podrán posicionarse estratégicamente y aprovechar una de las oportunidades más interesantes en el mercado de commodities en lo que va del año. ---------------- Alejandro de Luis Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

