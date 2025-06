Coinbase solicita autorización a la SEC para operar con acciones tokenizadas 🏛️

Coinbase Global, Inc. (Nasdaq: Coinbase) ha solicitado la aprobación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) para ofrecer a sus clientes acciones basadas en blockchain —también conocidas como acciones tokenizadas—, según informó Reuters. La iniciativa, confirmada por el asesor jurídico general de Coinbase, permitiría a los usuarios comprar y negociar acciones emitidas y liquidadas directamente en la blockchain, en lugar de utilizar la infraestructura bursátil tradicional. La decisión de la SEC sobre esta propuesta será observada de cerca, ya que podría sentar un precedente sobre cómo se regulan los activos financieros tokenizados y su integración en el sistema financiero estadounidense. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil  Fuente: xStation5.  _________  📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí Â

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "