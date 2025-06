Colapso de las acciones de Lululemon

Las acciones de Lululemon llegaron a caer hasta un 22 % en operaciones previas a la apertura tras el anuncio de la compañía de un recorte en su previsión de beneficios por acción (BPA) para el año completo, a pesar de haber presentado sólidos resultados del primer trimestre. Las previsiones débiles para el segundo trimestre y el resto del año generaron preocupación en torno a los aranceles, la incertidumbre macroeconómica y la desaceleración de las ventas en China. Los analistas destacaron que esta es la primera vez que la empresa recorta su previsión anual de BPA desde el ejercicio fiscal 2014. Datos financieros clave: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Proyección de BPA para todo el año fiscal 2026 : entre $14,58–$14,78 (anteriormente $14,95–$15,15; consenso del mercado $14,91)

Guía de BPA para el segundo trimestre : entre $2,85–$2,90 (consenso estimado $3,31)

BPA del primer trimestre fiscal 2025 : $2,60 (en línea con la estimación de $2,60)

Ingresos netos del primer trimestre fiscal 2025 : $2.370 millones (vs. estimación de $2.360 millones)

Ingresos netos en China: $368,1 millones (vs. estimación de $378,7 millones) El precio de la acción en operaciones previas a la apertura en el NASDAQ se sitúa en $263,55, lo que representa una caída de aproximadamente 70 puntos desde el nivel previo de $331,64, rompiendo una tendencia alcista de dos meses. La acción cotiza actualmente apenas 40 puntos por encima de su mínimo de 2020 de $226,23. Fuente: xStation Los resultados financieros de Lululemon, presionados por la reducción de márgenes, han vuelto a niveles observados antes del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024/25. En el primer trimestre del ejercicio fiscal 2025/26, la compañía reportó un beneficio de 314,6 millones de dólares, en comparación con el trimestre anterior, en el que obtuvo 748,4 millones de dólares. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "