Comentarios de Bostic de la Reserva Federal: 🗽 ¿La economía y el mercado laboral de EE.UU. están perdiendo impulso?

Raphael Bostic, de la Reserva Federal de Estados Unidos, comentó hoy sobre la economía y el mercado laboral de Estados Unidos. En general, los comentarios son bastante variados: no son extremadamente moderados, pero tampoco agresivos. A continuación, los puntos destacados: No estoy del todo preparado para declarar la victoria sobre la inflación, ya que los riesgos persisten.

La Reserva Federal debe mantenerse alerta para garantizar que los riesgos de inflación sigan disminuyendo.

Ahora estoy prestando la misma atención al objetivo de máximo empleo que a la inflación.

El mercado laboral sigue debilitándose, pero no está débil.

Los contactos empresariales indican que el mercado laboral está en vías de relajación, pero aún en general es estable.

No debemos mantener una postura restrictiva durante demasiado tiempo.

Un aterrizaje suave de la economía puede estar al alcance de la mano.

Los informes de inflación más recientes refuerzan mi confianza en que la inflación probablemente siga una trayectoria sostenible hasta el 2%.

No hay pánico entre mis contactos comerciales, pero describen una economía y un mercado laboral que están perdiendo impulso.

Desde la última refinanciación, los futuros del índice del dólar estadounidense (USDIDX) cayeron desde 105 hasta casi 101. En general, Bostic señala que es más probable un recorte de tasas de 25 puntos básicos.

