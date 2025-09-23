Comentarios de Goolsbee de la Fed sobre recorte de 50 puntos básicos 💵 EUR/USD cerca de 1,18

Austan Goolsbee, gobernador de la Reserva Federal de Chicago, señaló hoy una postura más dovish respecto a la decisión sobre las tasas de interés en EE. UU. A continuación, los puntos más relevantes de su discurso:
El mercado laboral continúa enfriándose a un ritmo moderado y constante.
Creo que las tasas pueden bajar un poco si estamos en camino de llevar la inflación de regreso al objetivo.
Debemos ser algo cautelosos para no volvernos demasiado agresivos.
Por ahora, no estoy pensando en recortes de 50 puntos básicos.
La tasa neutral está entre 100-125 puntos básicos por debajo del nivel actual.
Considero que la política de la Fed es levemente restrictiva.
No hemos modificado el objetivo de inflación.
Las estadísticas del mercado laboral muestran cierta estabilidad.
Tenemos un mercado con baja contratación y bajo nivel de despidos.
EUR/USD (intervalo D1)
Fuente: xStation5
