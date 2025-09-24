Leer más

Micron impulsa el Nasdaq y Alibaba sube tras fuerte apuesta en IA

09:03 24 de septiembre de 2025

Las previsiones optimistas de la estadounidense Micron, líder en memorias, impulsaron las alzas en el Nasdaq, mientras que unos beneficios sólidos reforzaron la confianza en que la tendencia de la inteligencia artificial sigue siendo robusta.

Los analistas de Cantor Fitzgerald y Deutsche Bank elevaron su precio objetivo para Micron Technology (EE. UU.) hasta 200 dólares por acción, señalando a la infraestructura de IA como el principal motor. Por su parte, Goldman Sachs fijó un objetivo mucho más conservador en 145 dólares (más de un 10% por debajo de la cotización actual).

Edificio de micron

Adicionalmente, las acciones del gigante tecnológico chino Alibaba subieron tras revisarse al alza las previsiones de inversión en infraestructura de IA por encima de los 50.000 millones de dólares inicialmente estimados. Esto refuerza la percepción del mercado de que las compañías chinas están “alcanzando” a sus pares estadounidenses.

Grafico de precios del Nasdaq 100
 

Fuente: xStation5

Micron Technology supera expectativas del mercado

Micron Technology presentó previsiones muy por encima de las expectativas del mercado: la compañía proyecta ingresos de 12.500 millones de dólares en el primer trimestre, frente a los 11.900 millones estimados por los analistas. El beneficio por acción se espera en 3,75 dólares, muy por encima del consenso de 3,05 dólares.

El crecimiento está siendo impulsado por la creciente demanda de soluciones de inteligencia artificial, en particular la memoria de alto ancho de banda (HBM), esencial para alimentar chips y sistemas de IA.

El director ejecutivo, Sanjay Mehrotra, subrayó que Micron inicia el ejercicio fiscal 2026 “con un fuerte impulso” y con “la cartera más competitiva de su historia”. Sigue siendo el único fabricante de memorias con sede en EE. UU.

En el cuarto trimestre (finalizado el 28 de agosto), la compañía reportó un aumento de ingresos del 46% hasta 11.300 millones de dólares, con un BPA de 3,03 dólares, superando las expectativas.

La acción subió más de un 3% tras los resultados y prácticamente ha duplicado su valor desde comienzos de año, superando ampliamente a sus competidores gracias al auge de la IA y a la creciente demanda del sector de centros de datos, que ya representa más de la mitad de los ingresos del grupo. La compañía podría alcanzar hoy un nuevo máximo histórico por encima de los 170 dólares por acción.

Grafico de precios de las acciones de Micron Technology
 

Fuente: xStation5

Alibaba alcanza su nivel más alto desde 2021

Los ADR europeos de Alibaba avanzan cerca de un 8% hoy, cotizando en sus niveles más altos desde el otoño de 2021.

Grafico de precios de las acciones de Alibaba
 

Fuente: xStation5

 

IA como motor de crecimiento global

  • Micron refuerza la narrativa de que la demanda de memoria avanzada y chips para inteligencia artificial seguirá marcando récords.

  • Alibaba confirma que China busca cerrar la brecha tecnológica con EE. UU., destinando más capital a infraestructura de IA.

  • El Nasdaq se ve impulsado por estas dos historias, que consolidan el atractivo del sector tecnológico como una de las principales oportunidades de inversión.

 

_______

 

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

