Comienzan las negociaciones entre EE.UU. y China

Un sólido informe de nóminas no agrícolas (NFPs) y los preparativos para las negociaciones comerciales entre China y EE. UU. generaron fuertes subidas en Wall Street el viernes. El mayor impulso se dio en el Russell 2000 (+2,3%), seguido del Nasdaq 100 (+1,5%), el S&P 500 (+1,5%) y el DJIA (+1,4%). Donald Trump anunció planes para imponer un arancel del 100% a las películas producidas fuera de EE. UU., afirmando que "Hollywood se está muriendo". Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Además, el presidente estadounidense negó las especulaciones sobre su intención de destituir a Jerome Powell de su cargo como presidente de la Reserva Federal o de buscar un tercer mandato presidencial. Las operaciones en la región Asia-Pacífico están limitadas hoy debido al Día del Niño en Japón y Corea del Sur, y al Día del Trabajo en China. En los mercados abiertos, prevalece un optimismo moderado ante la esperanza de progreso en las conversaciones entre EE. UU. y China (MSCI Asia Pacific ex Japan: +1%), con las acciones indias liderando las ganancias (Nifty 50: +0,5%). El Partido Laborista australiano, liderado por el actual primer ministro, Anthony Albanese, ganó las elecciones parlamentarias del sábado y formará un gobierno mayoritario. Albanese derrotó a los conservadores, cuyo apoyo se desplomó debido al llamado "efecto Trump". La victoria parecía estar descontada por el mercado, ya que el S&P/ASX 200 bajó un 0,9% hoy. El índice PMI final de servicios de Australia fue ligeramente peor de lo esperado (51, pronóstico: 51,4, anterior: 51,6). Otros mercados Los precios del crudo Brent y del WTI caen alrededor de un 3% después de que la OPEP+ anunciara que aumentará la producción de petróleo por segundo mes consecutivo en junio, hasta los 411.000 barriles diarios. El aumento de la producción y el impacto previsto de la política arancelaria de Trump mantiene los precios del petróleo por debajo de los 60 dólares por barril. En el mercado de divisas, el índice del dólar estadounidense baja un 0,4%, mientras los mercados esperan los primeros acuerdos comerciales entre EE. UU. y sus socios, posiblemente esta semana. Las monedas de las Antípodas son las que más se aprecian (AUD/USD: +0,75%, NZD/USD: +0,7%), junto con el yen japonés (USDJPY: -0,67%). El EURUSD continúa subiendo, con un alza del 0,4%, hasta 1,1346. Los metales preciosos están subiendo al inicio de la semana, a pesar de la disminución de la volatilidad y el progreso en las negociaciones comerciales. El oro ha subido un 0,6%, hasta los 3.261 dólares por onza, mientras que la plata ha subido un 0,9%, hasta los 32,30 dólares por onza. El mercado de criptomonedas está registrando pérdidas. Bitcoin ha bajado un 1,25% hasta los 94.535$ mientras que Ethereum desciende un 1,62% hasta los 1.806$.

