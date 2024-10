¿Qué son las nóminas no agrícolas o NFPS?

Las nóminas no agrícolas, también conocidas como NFPs, indican el total de trabajadores asalariados que hay en Estados Unidos, con excepción de aquellos que pertenecen a la industria agrícola o que trabajan para el Gobierno u ONGs.

¿Qué son las nóminas no agrícolas o NFPs? Las nóminas no agrícolas, también conocidas como NFPs, son un dato estadístico que indica el total de trabajadores asalariados que hay en Estados Unidos, con excepción de aquellos que trabajan en la indutria agrícola, en el Gobierno o en ONGs. Este dato, que se calcula mensualmente, lo divulga el US Bureau of Labour Statistics (Oficina de Estadísticas Laborales, en su traducción al español) y generalmente se publica el primer viernes de cada mes. A nivel económico, las NFPs están reconocidas como un indicador de gran influencia, capaz de estimular una alta volatilidad en ciertos instrumentos. ¿Cómo afectan las nóminas no agrícolas al mercado? Las NFPs tienen una gran influencia en el mercado de divisas, índices y acciones. Este indicador ayuda a determinar el estado en el que se encuentra la economía estadounidense y puede tener influencia en las decisiones de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos. En función de los resultados obtenidos, los mercados pueden reaccionar de tres maneras distintas: Si el dato de las NFPs es mejor de lo esperado y supera las expectativas de los analistas, lo habitual es que el dólar se vea fortalecido, ya que se prevé que el mercado evolucionará de forma positiva.

Si el dato de las NFPs es negativo y se posiciona por debajo de las previsiones de los analistas, lo habitual es que el dólar se encuentre bajo presión, lo que podría desembocar en un aumento del desempleo y una posible contracción económica.

Si el dato de las NPFs coincide con las previsiones de los analistas, no se registrarán fluctuaciones destacables en el mercado. ¿Qué información recogen las NFPs? Las nóminas no agrícolas incluyen también información importante como: Un porcentaje de la tasa de desempleo

Los sectores en los que aumentaron o disminuyeron los empleos

El promedio de ganancias por hora

Una revisión de nóminas no agrícolas previas Esta combinación de factores hace que el mercado sea altamente sensible a cualquier dato del NFP que se aleje del consenso de los analistas. Por ello, se suele registrar una alta volatilidad cuando se aproxima la fecha de comunicación de las NFPs y se recomienda ser precavido si se tienen posiciones abiertas en índices o en pares de divisas en los que se incluya el dólar. En el ejemplo, podemos ver como el EURUSD reacciona a las NFPs en Junio de 2016. El mercado anticipaba 159.000 nuevos empleos creados en el sector no agrícola de la economía estadounidense, pero el dato final trajo una negativa sorpresa, con tan solo 38.000 nuevos empleos. Este dato, mucho peor dlo esperado, provocó un debilitamiento del dólar estadounidense frente al Euro, con el EURUSD ganando 154 pips en un periodo de tan solo 30 minutos.

