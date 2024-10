¿Cómo aprovechar la renta fija en el entorno financiero actual?

Los mercados continúan alcanzando nuevos máximos históricos en un contexto donde los bancos centrales han comenzado a implementar reducciones de tasas más agresivas de lo que se esperaba hace solo unas semanas. En este panorama, comprender la situación de la renta fija resulta esencial para tomar decisiones de inversión informadas. Pero, ¿qué está ocurriendo en los mercados de Estados Unidos y Europa? ¿Cuál es la alternativa de renta fija más atractiva para los inversores? La renta fija en Estados Unidos En Estados Unidos, la Reserva Federal, liderada por Jerome Powell, tomó la decisión de reducir las tasas de interés en 50 puntos básicos durante la última reunión del 18 de septiembre. A pesar de que el mercado anticipa más recortes, el bono a 10 años, un referente en renta fija, no ha dejado de aumentar. ¿Por qué está sucediendo esto? Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La línea roja representa el rendimiento de los bonos antes del 18 de septiembre, mientras que la línea azul refleja el rendimiento actual. Fuente: www.ustreasuryyieldcurve.com Como se observa en la gráfica, los bonos estadounidenses a 1 mes y 6 meses muestran una rentabilidad menor en comparación con la que ofrecían antes de los recortes de tasas. No obstante, a partir del bono a 1 año, la rentabilidad es mayor que la registrada antes de dichas reducciones. Esto se debe a que los bonos de renta fija a corto plazo están mucho más influenciados por las decisiones de política monetaria, mientras que los plazos más largos responden a otros factores. Si analizamos el panorama en Estados Unidos, observamos que el crecimiento del PIB supera el 3%, la tasa de desempleo se aproxima nuevamente a sus mínimos históricos, y tanto la industria como los servicios están mostrando un crecimiento sostenido. A esto se suma un alto nivel de productividad, con empresas reportando resultados corporativos muy positivos. Por otro lado, las expectativas de inflación a 5 y 10 años han superado las previsiones de los analistas en los últimos reportes, impulsando un aumento histórico en el rendimiento. En este contexto, es natural que los valores de renta fija, como los bonos a largo plazo, estén incrementando su rentabilidad, lo que a su vez afecta su precio a la baja. En este escenario, los inversores muestran confianza en los mercados, como reflejan las estadísticas de asset mapping, que evidencian la preferencia de los inversionistas estadounidenses por sectores como el tecnológico, los semiconductores, las utilities y el inmobiliario. Otro factor relevante que está incidiendo en el comportamiento de los bonos es la creciente posibilidad de que Donald Trump gane las próximas elecciones presidenciales. Sus propuestas de reducción de impuestos, políticas proteccionistas y estímulos fiscales están elevando el rendimiento de estos activos. Fuente: James Bianco Bonos corporativos

Los bonos corporativos son instrumentos de renta fija emitidos por empresas con el objetivo de obtener financiación. Estos instrumentos se distinguen por ofrecer un diferencial o prima sobre la rentabilidad que supera la de los bonos gubernamentales, ya que, al implicar un mayor riesgo, deben ofrecer rendimientos más altos para atraer a los inversores. Sin embargo, a pesar de esta teoría, actualmente, estos valores de renta fija se encuentran en su nivel más bajo en los últimos 25 años. En contextos económicos de recesión o inestabilidad, los diferenciales tienden a aumentar, como se observó en 2000, 2008 y 2020; mientras que en períodos de crecimiento o en situaciones donde se anticipa un aterrizaje suave, los diferenciales disminuyen. Fuente: Federal Reserve Bank of St Louis. En este contexto, caracterizado por una situación geopolítica complicada, altos niveles de endeudamiento, fragmentación global y un aumento en los riesgos inflacionarios, consideramos que invertir en bonos corporativos no es una opción viable. Su rentabilidad se encuentra apenas por encima de la ofrecida por los bonos gubernamentales, lo que no justifica el riesgo asociado. Renta Fija Europea En este escenario, Europa es, sin duda, la mejor oportunidad que encontramos en el mercado de renta fija. Mientras que en Estados Unidos los datos macroeconómicos descuentan un fuerte crecimiento del país, en Europa vemos una situación completamente diferente. Este contexto está particularmente marcado por Alemania, que podría entrar en recesión técnica este trimestre. Los datos del PMI manufacturero y de servicios muestran una tendencia a la baja, y la inflación crece por debajo del objetivo del 2%. Los resultados empresariales están dejando mucho que desear y algunos de los indicadores más relevantes están mostrando datos similares a 2008, como el empleo. La demografía está en descenso y el crecimiento de la productividad es limitado. Por ello, creemos que la deuda pública europea a largo plazo se encuentra ante un momento histórico que los inversores pueden aprovechar.. En el caso de Estados Unidos, los tramos a largo plazo no son tan dependientes de las bajadas de tasas, pero en Europa hemos visto una mayor correlación. Si bien creemos que el impulso fiscal no será tan negativo en toda la zona euro como lo fue este año, esperamos que siga ejerciendo cierto lastre sobre el crecimiento de la zona euro, principalmente debido a los esfuerzos de consolidación fiscal en Francia, Italia y Alemania. Esto significa que la responsabilidad de estimular el crecimiento recae casi en su totalidad en la política del BCE, que debe ser agresivo en sus programas de bajada de tasas ¿Cómo invertir en renta fija europea? CFDs Dentro de la oferta de XTB, podemos invertir en CFDs que nos permiten replicar el precio de los bonos, brindándonos la opción de operar tanto al alza como a la baja. Si la rentabilidad de los bonos en Europa, como hemos mencionado anteriormente, comienza a aumentar, podríamos optar por invertir en el bund (bono alemán a 10 años), anticipando una caída en su rentabilidad que impulse su cotización al alza. Por otro lado, si los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense aumentan gradualmente hasta superar los niveles actuales, podríamos considerar una inversión a la baja en el TNOTE. Fuente: Xstation 5 Acciones y ETFs Para invertir en renta fija gubernamental y poder generar una revalorización vía precio cuando las rentabilidades de los bonos bajen, creemos que hacerlo con ETFs es más eficiente que con cualquier otro producto por su liquidez y bajo coste, lo que nos permitirá vender nuestra posición en cualquier momento de forma sencilla y sin comisiones. Dentro de la oferta de XTB disponemos de una amplia gama de ETFs que nos permitirán replicar la evolución de la renta fija gubernamental europea. Sin embargo, el ETF de Bonos Gubernamentales de la Eurozona, bajo el acrónimo XGLE.DE, nos parece la mejor alternativa de todas, por sus bajos costes y por sus características dado que tiene una duración modificada de algo más de 7 años. Fuente: Xstation 5 Fuente: Xstation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "