Cómo puede afectar la incorporación de SpaceX al índice Nasdaq a su cotización

El próximo 7 de julio, SpaceX entrará oficialmente al Nasdaq 100, apenas tres semanas y media después de haber debutado en bolsa. Es una velocidad prácticamente inédita. Normalmente, una empresa recién salida a bolsa tarda meses, incluso años, en cumplir los requisitos para formar parte de este índice. En este caso, el propio Nasdaq modificó sus reglas para permitir que las salidas a bolsa más grandes calificaran después de solo quince días de negociación, y SpaceX fue una de las primeras en beneficiarse de ese cambio.

La inclusión activa una ola de compras automáticas

Lo que hace especial este movimiento no es solo la rapidez, sino el mecanismo que se activa detrás de escena. Todo fondo indexado o ETF que replique el Nasdaq 100 está obligado a comprar acciones de las empresas que lo componen, en la proporción exacta que marque el índice. Así que, desde el cierre del 6 de julio, antes incluso de la entrada oficial, empieza una ola de compras automáticas que no tiene nada que ver con si los gestores creen que la acción está cara o barata.

Una oferta muy limitada puede amplificar el movimiento

Se espera que SpaceX entre con un peso inicial menor al 1% del índice, lo que a primera vista suena poco relevante. Sin embargo, hay un detalle que cambia el panorama: apenas entre un 3% y un 4% del total de acciones de SpaceX circula libremente en el mercado, porque las participaciones de los fundadores, incluida la de Elon Musk, están bloqueadas durante más de un año. Eso significa que la demanda que genera la inclusión en el índice choca contra una oferta de acciones extremadamente limitada, y ese desajuste tiende a mover el precio con mucha más fuerza de la habitual.

Los beneficios y los riesgos de entrar al Nasdaq 100

El lado positivo de todo esto es evidente. Se calcula que solo la inclusión en el Nasdaq 100 podría traducirse en varios miles de millones de dólares de compras forzadas por parte de fondos pasivos. A eso se suma una ganancia en visibilidad, cobertura de analistas, más liquidez en el papel y una especie de sello de validación. En menos de un mes, el mercado empieza a tratar a SpaceX como una empresa consolidada y no como una recién llegada a la bolsa.

El problema es que esa misma mecánica puede jugar en contra. Cuando la demanda es forzada y la oferta de acciones es tan reducida, se corre el riesgo de que el precio suba por razones puramente técnicas, no porque el negocio valga más. Los fondos indexados no compran porque consideren que el precio es justo; compran porque las reglas del índice los obligan, y eso puede desconectar la cotización de lo que realmente está pasando en la empresa. Además, para poder incorporar a SpaceX, esos mismos fondos tienen que recortar proporcionalmente sus posiciones en el resto de compañías del índice, por lo que el efecto no se limita a SpaceX: también presiona, aunque sea levemente, a gigantes como Apple, Microsoft o Nvidia.

SpaceX aún está fuera del S&P 500

Otro matiz importante es que SpaceX sigue fuera del S&P 500. El operador de ese índice no adoptó el mismo criterio de inclusión acelerada, por lo que la compañía todavía no cumple los requisitos de rentabilidad y madurez que exige. Esto deja fuera, por ahora, otra fuente relevante de compras pasivas que sí tendría si calificara.

La verdadera prueba llegará después del 7 de julio

La verdadera prueba llegará después del 7 de julio. Si la acción logra mantener su nivel una vez que termine la ola de compras obligadas, el mercado lo interpretará como una confirmación de que existe demanda genuina detrás del precio. Si, en cambio, empieza a ceder terreno apenas se agote esa demanda mecánica, será una señal de que la inclusión infló una valoración que los fundamentos todavía no respaldan. A eso hay que sumarle dos fechas que pondrán presión adicional sobre el papel en las semanas siguientes: el primer reporte de resultados como empresa pública, a principios de agosto, y los primeros vencimientos del periodo de bloqueo de acciones de los insiders, que empezarán a liberar oferta que hoy no está disponible en el mercado.

Raúl Ojeda Espino, Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.