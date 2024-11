🟡¿Cómo reaccionará el oro a las elecciones estadounidenses?

El oro ha disfrutado de uno de sus mejores a帽os registrados, con precios en alza desde principios de a帽o. Este repunte se puede atribuir a un cambio en el sentimiento del banco central, mayores tensiones geopol铆ticas, particularmente en Oriente Medio, y las muy disputadas elecciones presidenciales estadounidenses. Pero, 驴el resultado de las elecciones afectar谩 significativamente los precios del oro? 驴Cu谩l es la perspectiva fundamental actual para el oro y podemos esperar ver nuevos m谩ximos hist贸ricos este a帽o? El mejor a帽o desde principios de la d茅cada de 1980 Aunque el a帽o a煤n no ha terminado, el oro ya ha ganado m谩s del 33%, su mejor desempe帽o desde fines de la d茅cada de 1970. No hay se帽ales inmediatas de una reversi贸n significativa en estes beneficios. En el mercado de materias primas en general, pocos activos han superado al oro. Si bien las materias primas como el cacao y el jugo de naranja han experimentado beneficios a煤n m谩s impresionantes, el oro y la plata, que est谩n estrechamente correlacionados, tambi茅n han brindado rendimientos sustanciales. Cabe destacar que el oro se acerca constantemente a nuevos m谩ximos hist贸ricos, a diferencia de muchas otras materias primas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: Bloomberg Finance LP Bancos centrales, tensiones geopol铆ticas y elecciones A diferencia de los bonos o las cuentas de dep贸sito fijo, el oro no paga intereses. Por lo tanto, las altas tasas de inter茅s suelen ser desfavorables para las inversiones en oro. Sin embargo, las preocupaciones sobre la inflaci贸n y la inestabilidad geopol铆tica han llevado a los inversores a buscar activos de refugio seguro como el oro. Adem谩s, desde junio, la mayor铆a de los bancos centrales han revertido el rumbo e iniciado recortes de las tasas de inter茅s. La Reserva Federal de los EE. UU., aunque ligeramente por detr谩s de la curva, ha implementado recortes de tasas significativos y se espera que reduzca las tasas a煤n m谩s este a帽o. Las decisiones de la Fed tienen un profundo impacto en el d贸lar y, en consecuencia, en el oro. Las tasas de inter茅s m谩s bajas generalmente benefician las inversiones en metales preciosos. Las tensiones en Medio Oriente han persistido desde octubre pasado y se han intensificado este a帽o, con Israel expandiendo sus operaciones militares e Ir谩n tomando represalias con ataques con misiles. Esta mayor incertidumbre ha contribuido al aumento de los precios del oro. Si bien las tensiones geopol铆ticas a menudo tienen un impacto transitorio en los activos, su efecto en el oro tiende a ser m谩s duradero. Como resultado de los recortes de tasas y la incertidumbre del mercado, los inversores han regresado a los ETF de oro, lo que marca la primera entrada desde 2022. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El impacto de las elecciones presidenciales de EE. UU. Hist贸ricamente, existe evidencia limitada de una correlaci贸n directa entre las elecciones presidenciales de EE. UU. y los precios del oro. Sin embargo, el resultado de las elecciones influir谩 sin duda en las pol铆ticas geopol铆ticas y macroecon贸micas de EE. UU., lo que podr铆a causar una volatilidad significativa en el d贸lar y otros activos. En los 煤ltimos dos ciclos electorales (2016 y 2020), los precios del oro tendieron a disminuir en el mes posterior a las elecciones, posiblemente debido a la toma de beneficios. Un patr贸n similar podr铆a surgir este a帽o, independientemente del ganador. 驴C贸mo se comport贸 el oro durante las elecciones anteriores? Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Las posiciones largas en oro son extremadamente altas. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Las propuestas pol铆ticas de los dos candidatos podr铆an tener diferentes impactos en el oro: Una victoria de Harris y un Congreso controlado por los dem贸cratas: este escenario podr铆a debilitar al d贸lar debido al aumento del gasto gubernamental. Una mayor carga de deuda podr铆a llevar a rebajas de la calificaci贸n crediticia, lo que ser铆a favorable para los precios del oro tanto en el corto como en el largo plazo.

Una victoria de Harris con un Congreso dividido: Esto limitar铆a el alcance para un mayor gasto, potencialmente fortaleciendo al d贸lar pero impactando negativamente al oro en el corto plazo. Sin embargo, las perspectivas a largo plazo para el oro siguen siendo positivas debido a los desaf铆os de reducir significativamente la deuda estadounidense.

Una victoria de Trump y un Congreso controlado por los republicanos: Una victoria de Trump podr铆a fortalecer al d贸lar debido a las pol铆ticas proteccionistas, pero tambi茅n puede debilitar la posici贸n fiscal de EE. UU. debido a los recortes de impuestos. Esto podr铆a llevar a rebajas de la calificaci贸n crediticia y respaldar los precios del oro en el mediano y largo plazo. Adem谩s, la pol铆tica exterior de Trump podr铆a crear incertidumbres geopol铆ticas, beneficiando al oro.

Una victoria de Trump con un Congreso dividido: Este escenario podr铆a limitar el impacto de las pol铆ticas de Trump y podr铆a resultar en movimientos moderados del precio del oro. Las perspectivas para el oro Despu茅s de un repunte tan fuerte, una correcci贸n en los precios del oro parece cada vez m谩s probable. Sin embargo, a menos que haya un cambio significativo en la postura pol铆tica de la Reserva Federal, es poco probable que esta correcci贸n sea sustancial. Las perspectivas a largo plazo para el oro siguen siendo atractivas. En comparaci贸n con activos como el petr贸leo, el S&P 500 y el cobre, el oro sigue estando relativamente infravalorado. Adem谩s, la continua demanda de los bancos centrales, el inter茅s de los inversores en el oro f铆sico y los riesgos geopol铆ticos respaldan la posibilidad de que los precios sigan subiendo. Dado que el oro suele subir en los 12-24 meses posteriores al primer recorte de tasas de un ciclo, es posible que la trayectoria ascendente del metal no haya terminado. El oro durante los ciclos anteriores de reducci贸n de las tasas de inter茅s por parte de la Reserva Federal. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB 聽 Michal Stajniak, CFA Analista del mercado de materias primas de XTB

