Conferencia de Powell de la Reserva Federal (EN VIVO)

Una conferencia con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, acaba de comenzar. A continuación se presentan los comentarios más relevantes del banquero central:
-
No considero necesario moverme rápidamente con las tasas de interés.
-
La creación de empleo se ha desacelerado, mientras que los riesgos a la baja en el mercado laboral han aumentado.
-
El desempleo sigue siendo bajo, pero ha repuntado.
-
La actividad en el sector inmobiliario se mantiene débil.
-
La moderación del crecimiento del PIB refleja en gran medida la desaceleración del consumo.
-
La moderación del crecimiento refleja en gran medida la desaceleración del consumo de los hogares.
-
La inflación ha aumentado recientemente y permanece en niveles relativamente elevados.
-
La inflación ha cedido desde los máximos de mediados de 2022, aunque sigue algo elevada.
-
La demanda laboral se ha debilitado.
-
Una parte importante de la ralentización del empleo refleja la caída de la fuerza laboral.
-
La creación de empleo en las nóminas se ha desacelerado significativamente, reflejando una menor inmigración y una participación más baja.
-
El desempleo se ha mantenido prácticamente sin cambios en el último año.
-
El impacto de la base comparativa de tarifas sobre la inflación es de corta duración.
-
El riesgo de una inflación persistente derivada de los aranceles debe ser gestionado y evaluado.
-
El efecto general de los aranceles sobre la inflación aún está por verse.
-
Los cambios en la política evolucionan y sus efectos sobre la economía son inciertos.
-
Más allá del próximo año, la mayoría de las medidas de expectativas de inflación se mantienen coherentes con el objetivo del 2 %.
-
La inflación en bienes ha repuntado, mientras que la desinflación en servicios continúa.
-
Es posible que los aranceles sean una de las razones de cierta desaceleración en el mercado laboral.
-
Los cambios en el mercado laboral se deben en gran medida a factores migratorios.
-
Ya no puedo afirmar que el mercado laboral sea sólido.
Durante la conferencia de prensa, Powell intenta enfriar el sentimiento de los inversores y subrayar la dependencia de la Reserva Federal respecto a los datos. El dólar muestra un ligero fortalecimiento, y el EUR/USD está reduciendo el alza registrada inmediatamente después de conocerse la decisión.
