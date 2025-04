Continúan las caídas en bolsa

Las represalias arancelarias chinas del viernes intensificaron la caída en Wall Street (S&P 500: -6%, DJIA: -5,5%, Nasdaq: -5,8%, Russell 2000: -4,4%). Los futuros de los índices estadounidenses apuntan a que las caídas continuarán en la sesión de hoy. Jerome Powell enfatizó el viernes que la Fed no necesita apresurarse a modificar los tipos de interés, incluso ante aranceles que impactarán significativamente el crecimiento y la inflación. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Yanis Stournaras (BCE) considera que los aranceles son una fuente de riesgo deflacionario para la Eurozona. El mercado monetario estima una probabilidad del 86% de un recorte de tipos en la Eurozona en abril. Trump anunció que no cambiará las políticas arancelarias hacia China hasta que se reduzca el déficit comercial. Casi 50 países contactaron a la Casa Blanca durante el fin de semana para negociar aranceles de represalia, según ABC News. "No estoy planeando una venta masiva. A veces es necesario tomar medicamentos", respondió el presidente de EE. UU. al ser preguntado sobre las perspectivas del mercado bursátil (Reuters). Las pérdidas en la región Asia-Pacífico no se están desacelerando. El índice Hang Seng (HK.cash: -10,8%) está experimentando su mayor caída diaria en 16 años. Otros mercados también cayeron: el Shanghai SE Composite (-6,35%), el Nikkei 225 de Japón (-6,95%), el Kospi de Corea del Sur (-5,25%) y el S&P/ASX 200 de Australia (-4,25%). China "tiene margen" para flexibilizar su política monetaria y apoyar la economía tras la escalada de la guerra comercial. Los swaps de incumplimiento crediticio (CDS) en China se ampliaron en un promedio de 22 puntos básicos, el mayor movimiento diario desde la irrupción del COVID en 2020. Mercado Forex En el mercado forex, observamos una corrección tras el fortalecimiento del dólar el viernes (USDIDX: -0,4%). Las divisas refugio como el franco suizo y el yen japonés son las que más se aprecian (USD/CHF: -0,9%, USD/JPY: -0,65%), seguidas del euro (EUR/USD: +0,25%) y la libra esterlina (GBP/USD: +0,1%). Mientras tanto, las divisas de las Antípodas (AUD/USD: -0,46%, NZD/USD: -0,57%) y las divisas escandinavas (USD/NOK: +0,55%, USD/SEK: +0,65%) se están depreciando. El USD/CAD se mantiene estable. Otros mercados Los metales preciosos se están recuperando tras las recientes pérdidas. El oro subió un 0,13% hasta los 3.042$ y la plata un 2,17% hasta los 30,23$. Los contratos de crudo Brent y WTI continuaron bajando alrededor de un 2,2%, mientras que el gas natural también desciende un 2,1%. Las principales criptomonedas están perdiendo las ganancias del viernes. Bitcoin bajó un 2,3%, hasta los 77.000$, y Ethereum un 2%, hasta los 1.543$. Los contratos de Ripple (-8,8%), Dogecoin (-6,1%), Solana (-5%) y Chainlink (-3,3%) también están a la baja. Publicaciones económicas Entre los datos macroeconómicos clave de hoy se encuentran la producción industrial en Alemania y las ventas minoristas en la eurozona.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "