¿Cuándo sabremos los resultados de las elecciones estadounidenses? Un breve resumen

Las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 entre Kamala Harris y Donald Trump pueden tardar días o incluso semanas en determinar un ganador. Los resultados ajustados de las encuestas y los complejos procesos de recuento de votos podrían generar una mayor tensión política y social.

Las reglas de votación y recuento de votos únicas de cada estado afectan los plazos de presentación de resultados. Esta diversidad, característica del sistema federal de los EE. UU., complica el proceso electoral nacional.

Algunas leyes estatales pueden retrasar el recuento de votos, en particular para los votos por correo y anticipados. Estas regulaciones centradas en la seguridad pueden extender significativamente el proceso.

Casi 81 millones de votantes emitieron su voto anticipado, más de la mitad de la participación esperada. Esta tendencia, intensificada durante la pandemia de COVID-19, continúa cambiando la dinámica del día de las elecciones.

El orden del recuento de votos puede llevar a conclusiones prematuras, lo que podría causar pistas tempranas engañosas e incertidumbre entre los votantes.

Si bien Associated Press sigue siendo la principal autoridad para anunciar a los ganadores, otras organizaciones como Decision Desk HQ también brindan proyecciones. Estas previsiones, aunque cruciales para la información pública, no son resultados oficiales. El Colegio Electoral se reúne el 17 de diciembre para emitir votos, y la certificación final del Congreso se realizará el 6 de enero. Este proceso único combina los sistemas de votación popular y electoral.

Los resultados ajustados o las impugnaciones en los estados clave (Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin) pueden retrasar aún más la determinación del ganador. Estos estados suelen decidir las elecciones presidenciales.

Aunque en general son precisos, los casos pasados ​​de anuncios erróneos resaltan la necesidad de ser cautelosos en los procesos de recuento de votos y anuncio de resultados.

El complejo sistema electoral estadounidense, que incluye los votos provisionales, los votos por correo y los votos en el extranjero, puede causar retrasos en los resultados. Si bien garantiza la equidad y la accesibilidad, esta complejidad puede generar confusión. Pensilvania ejemplificó esa incertidumbre en 2020, donde los recuentos iniciales favorecieron a Trump, pero los recuentos finales del sábado dieron la victoria a Biden, en línea con las encuestas de salida anteriores.

