El Dólar Cae por Expectativas de Recorte de Tipos y el Petróleo Profundiza su Descenso

15:21 13 de agosto de 2025

Resumen de Mercados Financieros – Principales Noticias

Wall Street cierra mixto mientras el dólar se debilita

  • Los índices bursátiles de EE. UU. cerraron con alzas parciales. El S&P 500 se mantuvo plano, el Nasdaq 100 cayó un 0,1% y el Russell 2000 subió más de un 1%.

  • En Asia, las bolsas avanzaron con fuerza gracias a grandes empresas chinas y Hong Kong, mientras que en Europa las subidas fueron más limitadas.

    • El dólar sigue perdiendo terreno, con el EUR/USD superando 1,1700 ante expectativas de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal.

 
 

CoreWeave cae más de un 18% tras decepción en beneficios

  • La firma de infraestructura de IA reportó ingresos más altos, pero un beneficio neto menor al esperado, lo que generó una fuerte caída en su cotización.

Plata y oro al alza por debilidad del dólar

  • La plata subió a 38,5 USD por onza (+1,5%), mientras que el oro tuvo avances moderados.

  • El PIB de Polonia creció un 3,4% interanual, en línea con lo previsto, y un 0,8% trimestral.

    • La inflación en Alemania se mantuvo en 2,0% y en España cayó a 2,7%, reduciendo las probabilidades de recortes de tipos del BCE.

El petróleo extiende su caída

  • El WTI rompió soportes clave tras un aumento mayor al esperado en inventarios de crudo en EE. UU.

  • El gas natural Henry Hub rebotó casi un 2% gracias a altos inventarios y el agosto más frío en ocho años.

Ethereum cerca de su máximo histórico

 

  • La criptomoneda subió más de un 2% hasta los 4.700 USD, mientras que Bitcoin se mantuvo estable en 120.000 USD.

  • Trump descartó concesiones territoriales a Ucrania y adelantó que propondrá pronto un nuevo presidente de la Fed.

    • Cisco presentará resultados al cierre, y en Asia se publicarán los datos laborales de Australia.

