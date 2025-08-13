El Dólar Cae por Expectativas de Recorte de Tipos y el Petróleo Profundiza su Descenso

Resumen de Mercados Financieros – Principales Noticias Wall Street cierra mixto mientras el dólar se debilita Los índices bursátiles de EE. UU. cerraron con alzas parciales. El S&P 500 se mantuvo plano, el Nasdaq 100 cayó un 0,1% y el Russell 2000 subió más de un 1%.

se mantuvo plano, el cayó un 0,1% y el subió más de un 1%. En Asia, las bolsas avanzaron con fuerza gracias a grandes empresas chinas y Hong Kong, mientras que en Europa las subidas fueron más limitadas. El dólar sigue perdiendo terreno, con el EUR/USD superando 1,1700 ante expectativas de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal.

CoreWeave cae más de un 18% tras decepción en beneficios La firma de infraestructura de IA reportó ingresos más altos, pero un beneficio neto menor al esperado, lo que generó una fuerte caída en su cotización. Plata y oro al alza por debilidad del dólar La plata subió a 38,5 USD por onza (+1,5%), mientras que el oro tuvo avances moderados.

El PIB de Polonia creció un 3,4% interanual, en línea con lo previsto, y un 0,8% trimestral. La inflación en Alemania se mantuvo en 2,0% y en España cayó a 2,7%, reduciendo las probabilidades de recortes de tipos del BCE.

El petróleo extiende su caída El WTI rompió soportes clave tras un aumento mayor al esperado en inventarios de crudo en EE. UU.

rompió soportes clave tras un aumento mayor al esperado en inventarios de crudo en EE. UU. El gas natural Henry Hub rebotó casi un 2% gracias a altos inventarios y el agosto más frío en ocho años. Ethereum cerca de su máximo histórico La criptomoneda subió más de un 2% hasta los 4.700 USD, mientras que Bitcoin se mantuvo estable en 120.000 USD.

Trump descartó concesiones territoriales a Ucrania y adelantó que propondrá pronto un nuevo presidente de la Fed. Cisco presentará resultados al cierre, y en Asia se publicarán los datos laborales de Australia.



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "