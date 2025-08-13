El Dólar Cae por Expectativas de Recorte de Tipos y el Petróleo Profundiza su Descenso

Resumen de Mercados Financieros – Principales Noticias
Wall Street cierra mixto mientras el dólar se debilita
- Los índices bursátiles de EE. UU. cerraron con alzas parciales. El S&P 500 se mantuvo plano, el Nasdaq 100 cayó un 0,1% y el Russell 2000 subió más de un 1%.
-
En Asia, las bolsas avanzaron con fuerza gracias a grandes empresas chinas y Hong Kong, mientras que en Europa las subidas fueron más limitadas.
-
El dólar sigue perdiendo terreno, con el EUR/USD superando 1,1700 ante expectativas de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal.
-
CoreWeave cae más de un 18% tras decepción en beneficios
-
La firma de infraestructura de IA reportó ingresos más altos, pero un beneficio neto menor al esperado, lo que generó una fuerte caída en su cotización.
Plata y oro al alza por debilidad del dólar
-
La plata subió a 38,5 USD por onza (+1,5%), mientras que el oro tuvo avances moderados.
-
El PIB de Polonia creció un 3,4% interanual, en línea con lo previsto, y un 0,8% trimestral.
-
La inflación en Alemania se mantuvo en 2,0% y en España cayó a 2,7%, reduciendo las probabilidades de recortes de tipos del BCE.
-
El petróleo extiende su caída
- El WTI rompió soportes clave tras un aumento mayor al esperado en inventarios de crudo en EE. UU.
-
El gas natural Henry Hub rebotó casi un 2% gracias a altos inventarios y el agosto más frío en ocho años.
Ethereum cerca de su máximo histórico
-
La criptomoneda subió más de un 2% hasta los 4.700 USD, mientras que Bitcoin se mantuvo estable en 120.000 USD.
-
Trump descartó concesiones territoriales a Ucrania y adelantó que propondrá pronto un nuevo presidente de la Fed.
-
Cisco presentará resultados al cierre, y en Asia se publicarán los datos laborales de Australia.
-
