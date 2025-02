Dato de inflación en Estados Unidos

Todas las miradas están centradas en los datos del IPC de EE. UU. y en el segundo día de comparecencia ante el Congreso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, con especial atención a cualquier comentario sobre las recientes tensiones comerciales y su posible impacto en las perspectivas de inflación. El informe mensual de la OPEP y los inventarios de petróleo crudo serán seguidos de cerca para obtener información sobre el mercado petrolero en medio de la reciente volatilidad de los precios. Discursos de banqueros centrales 10:00 - Discurso de Elderson (BCE)

15:00 - Comparecencia de Jerome Powell ante el Congreso (segundo día)

17:00 - Discurso de Bostic (Fed)

17:00 - Discurso de Nagel, presidente del Buba

22:05 - Discurso de Waller (Fed)

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "