Los mercados esperan hoy los datos clave de inflación del PCE de EE. UU. y las cifras de confianza del consumidor de Michigan, tras la postura agresiva de la Fed sobre los recortes de tasas de 2025 a principios de esta semana. Se espera que el índice de precios del PCE, el indicador de inflación preferido de la Fed, muestre un ligero repunte al 2,5 % anual, mientras que se prevé que el PCE básico aumente al 2,9 %. Las ventas minoristas del Reino Unido y los datos del IPP alemán proporcionarán más información sobre las presiones de los precios y el comportamiento del consumidor en Europa. Calendario económico detallado: 08:00 AM, Reino Unido - Datos de ventas minoristas de noviembre: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ventas minoristas interanuales - Previsión: 0,8 %; anterior: 2,4 %

Ventas minoristas intermensuales - Previsión: 0,5 %; anterior: -0,7 %

Ventas minoristas básicas interanuales - Previsión: 0,7 %; anterior: 2,0 %

Ventas minoristas básicas intermensuales - Previsión: 0,0 %; Anterior: -0,9% 08:00 AM, Reino Unido - Datos de finanzas del sector público para noviembre: Endeudamiento neto - Previsión: 15.50B; Anterior: 17.35B

Requerimiento neto de efectivo - Anterior: 11.133B 08:00 AM, Alemania - Datos del índice de precios al productor para noviembre: IPP interanual - Previsión: -0,3%; Anterior: -1,1%

IPP intermensual - Previsión: 0,3%; Anterior: 0,2% 14:30 PM GMT, Estados Unidos - Datos de ingresos y gastos personales para noviembre: Ingresos personales intermensual - Previsión: 0,4%; Anterior: 0,6%

Gastos personales intermensual - Previsión: 0,5%; Anterior: 0,4%

Índice de precios PCE interanual - Previsión: 2,5%; Anterior: 2,3%

Índice de precios PCE intermensual - Previsión: 0,2%; Anterior: 0,2 %

Índice de precios PCE básico interanual: pronóstico: 2,9 %; Anterior: 2,8 %

Índice de precios PCE básico intermensual: pronóstico: 0,2 %; Anterior: 0,3 %

Consumo personal real intermensual: pronóstico: 0,1 % 14:30h, Canadá: datos de ventas minoristas de octubre: Ventas minoristas intermensual: pronóstico: 0,7 %; Anterior: 0,4 %

Ventas minoristas básicas intermensual: pronóstico: 0,2 %; Anterior: 0,9 % 16:00, Estados Unidos: encuesta de consumidores de la Universidad de Michigan para diciembre: Confianza del consumidor: pronóstico: 74,0; Anterior: 71,8

Expectativas del consumidor: pronóstico: 71,6; Anterior: 76,9

Condiciones actuales: pronóstico: 77,7; Anterior: 63,9

Expectativas de inflación a 1 año: pronóstico: 2,9 %; Anterior: 2,6%

Expectativas de inflación a 5 años - Pronóstico: 3,1%; Anterior: 3,2% 16:30 PM GMT, Estados Unidos - Datos del PIB: 19:00 PM GMT, Estados Unidos - Datos de la EIA: 21:30 PM GMT, Estados Unidos - Posiciones netas especulativas de la CFTC Bancos centrales: 12:30 GMT - Mary Daly de la Fed habla sobre las perspectivas económicas y la política monetaria. El foco principal estará en cualquier elaboración de la trayectoria de la tasa proyectada por la Fed para 2025 luego del cambio agresivo del miércoles

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "