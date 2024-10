Datos de empleo y resultados en EE.UU.

El calendario económico de hoy incluye una combinación de importantes datos sobre la confianza del consumidor y cifras de la balanza comercial. Los informes destacados incluyen los datos de la confianza del consumidor estadounidense y de las ofertas de empleo de JOLTS, junto con varios discursos de funcionarios del Banco de Canadá. Hemos comenzado la mañana conociendo datos del clima del consumidor alemán, que ha superado ligeramente las expectativas. Los inversores seguirán de cerca los datos de la balanza comercial estadounidense y los indicadores de precios de la vivienda para obtener más información sobre las condiciones económicas. Publicaciones de informes económicos 08:00 - Sentimiento del consumidor de GfK en Alemania: -18,3 vs -20,5 que se esperaba y -21,2 de dato previo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil 14:00 - Datos sobre confianza en la vivienda en EE.UU.: Case-Shiller 20 interanual: pronóstico del 5,05% frente al 5,9% anterior.

Índice de precios de la vivienda interanual: pronóstico del 4,5%.

Índice de precios de la vivienda intermensual: pronóstico del 0,1% frente al 0,1% anterior.

Confianza del consumidor: pronóstico del 99,5% frente al 98,7% anterior.

Puestos vacantes de empleo de JOLTS: pronóstico de 8 millones frente a los 8,04 millones anteriores. Presentación de resultados: Antes de la sesión: Pfizer (PFE.US) Sysco Corp (SYY.US) Phillips 66 (PSX.US) SoFi Technologies (SOFI.US)

Deespués de la sesión: Alphabet (GOOGL.US) Advanced Micro Devices (AMD.US) Visa (V.US) Chipotle Mexican Grill (CMG.US) Mondelez International (MDLZ.US)



