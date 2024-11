Datos de inflación en Europa

Los mercados se centran en los datos de inflación europeos de hoy y en las cifras de vivienda de América del Norte. Las actas del RBA publicadas esta misma mañana destacaron el compromiso de la junta con una política monetaria restrictiva, al tiempo que dejaron la puerta abierta para futuros ajustes. El calendario económico incluye lecturas clave del IPC de la eurozona y Canadá, junto con indicadores del mercado inmobiliario de Estados Unidos. Hoy comparecerán Elderson, del BCE, y varios miembros del BOE que daran sus comentarios ante el Comité del Tesoro. Los mercados permanecen cerrados en Brasil por el Día de la República y en India por Guru Nanak Jayanti. Calendario económico 13:30 - Permisos de construcción en octubre en Estados Unidos Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Previsión: 1,440 millones.

Anterior: 1,425 millones. 13:30 - Inicios de construcción de viviendas en octubre en Estados Unidos Previsión: 1,340 millones.

Anterior: 1,354 millones. 13:30 - IPC subyacente de Canadá en octubre (interanual) Anterior: 1,5%. 13:30 - IPC subyacente de Canadá en octubre (intermensual) Anterior: 0,0%. 16:30 - PIB de la Reserva Federal de Atlanta de Estados Unidos para el cuarto trimestre Pronóstico: 2,5%.

Anterior: 2,5%. 21:30 - Inventario semanal de petróleo crudo API de Estados Unidos Anterior: -0,777 millones. 23:50 - Balanza comercial de Japón (Octubre) Anterior: -294,1 mil millones. Discursos de banqueros centrales 08:45 - Elderson, del BCE

10:00 - Bailey, gobernador del BOE

10:00 - Mann, miembro del comité de política monetaria del BOE

13:00 - Mauderer, miembro del consejo del Bundesbank alemán

16:45 - Balz, miembro del consejo del Bundesbank alemán



