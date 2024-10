Datos de vivienda en Canadá y discurso de la presidenta del BCE, Lagarde

El calendario económico de hoy incluye una combinación de importantes publicaciones de datos y comunicaciones de los bancos centrales, con especial atención al Reino Unido, Estados Unidos y la eurozona. Los aspectos más destacados incluyen los datos de inflación del Reino Unido, los inicios de construcción de viviendas en Canadá y las cifras comerciales de Estados Unidos, y los discursos de los funcionarios de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Los datos del índice de precios al consumidor (IPC) del Reino Unido para septiembre serán seguidos de cerca, y se espera que la inflación interanual muestre una ligera disminución al 1,9% desde el 2,2% anterior. Esto podría proporcionar información sobre las futuras decisiones de política monetaria del Banco de Inglaterra. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En los EE. UU. y Canadá, los datos de inicios de construcción de viviendas de septiembre y las cifras comerciales ofrecerán una visión de la salud del mercado inmobiliario y el comercio internacional. El Balance Presupuestario Federal para septiembre también es digno de mención, con un pronóstico de 61.000$ millones en comparación con los -380.000$ millones anteriores, lo que podría indicar un cambio significativo en la posición fiscal. Publicaciones de datos económicos 13:15 - Inicios de construcción de viviendas en Canadá (septiembre): 235.000 previstos frente a los 217.400 anteriores

13:30 - Índice de precios de exportación de EE. UU. (mensual) (septiembre): -0,4 % previsto frente al -0,7 % anterior

13:30 - Índice de precios de importación de EE. UU. (mensual) (septiembre): -0,3 % previsto frente al -0,3 % anterior

19:00 - Balance presupuestario federal de EE. UU. (septiembre): 61.000 millones previsto frente a los -380.000 millones anteriores

21:30 - Existencias semanales de petróleo crudo según el API de EE. UU.: 3.200 millones previsto frente a los 10.900 millones anteriores Principales presentaciones de resultados: Varias empresas importantes tienen previsto presentar sus resultados, Abbott Laboratories y Morgan Stanley. Es probable que estos informes proporcionen información sobre diversos sectores, incluidos la tecnología, la atención médica y las finanzas. Antes de la apertura del mercado: Abbott Laboratories (ABT.US)

Morgan Stanley (MS.US)

US Bancorp (USB.US) Después del cierre del mercado: Steel Dynamics (STLD.US)

Alcoa (AA.US) Discursos de los banqueros centrales: 00:00 - Habla Bostic, miembro de la Fed

11:20 - Habla el vicepresidente alemán Buba, Buch

19:40 - Habla la presidenta del BCE, Lagarde

